٥٠ ألف لتر مازوت لتدفئة مدارس المحافظة … انخفاض في عدد الأسر التي حصلت على بطاقة ذكية في تجمعات أبناء القنيطرة بريف دمشق

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة علي زيتون أن لجنة المحروقات الفرعية في المحافظة درست جميع الخيارات لتأمين أبناء القنيطرة في تجمعاتهم في ريف دمشق بمازوت التدفئة.

وأشار زيتون لـ«الوطن» إلى وجود انخفاض ملحوظ بعدد الأسر الذين حصلوا على بطاقة ذكية، مبيناً أن أحد الخيارات منح الأسر مادة مازوت التدفئة على البطاقة العائلية على أن تتم إعادة حسم الكمية من مخصصاتهم بعد حصولهم عليها بموجب البطاقة الذكية.

وأشار مدير التجارة الداخلية إلى أن واقع حصول المواطنين على البطاقة الذكية على أرض محافظة القنيطرة أفضل بكثير من تجمعات النازحين بريف دمشق، حيث تجاوز عدد الأسر التي حصلت على البطاقة نحو ٢٠ ألف أسرة (من أصل ٢٥ ألف أسرة) ما يجعل الحصول على مخصصات العائلة من مادة مازوت التدفئة باستخدام البطاقة هو الطريقة الأفضل، موضحاً البدء بتوزيع مازوت التدفئة لأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري مباشرة، حيث تم التأكيد أنه ستتم المباشرة بتزويد الأسر بمادة مازوت التدفئة مطلع الأسبوع القادم مع العلم أنه خلال اليومين الماضيين تم تأمين الراغبين من أسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري بمادة المازوت حيث بلغ عدد المستفيدين نحو ٢٠٠ أسرة.

وحول تساؤلات أبناء المحافظة حول الحديث عن إيقاف توزيع مادة المازوت للنقل من محطة سادكوب بيّن زيتون أنه لم يتم إيقاف التوزيع من سادكوب وإنما تمت زيادة عدة طلبات النقل وتوزيعها على جميع المحطات والمراكز في المحافظة حسب التوزيع الجغرافي بما يحقق تخفيف الازدحام عن المحطات والمركز وتلبية وتأمين الآليات والجرارات الزراعية من جميع المراكز والمحطات الموجودة على أرض المحافظة وعلى مدار أيام الشهر.

ولفت مدير التجارة الداخلية في القنيطرة إلى زيادة كميات المازوت للجهات العامة ولاسيما الشركات الإنشائية والخدمات وذلك بسبب إطلاق مشاريع خدمية متنوعة على أرض المحافظة، إضافة إلى دعم قطاع التربية والمدارس، حيث قامت لجنة المحروقات بتخصيص مديرية التربية بما يقارب ٥٠ ألف لتر من مادة المازوت للمباشرة بتوزيع مخصصات المدارس حيث يتم تجهيز جميع المدارس على أرض المحافظة بمخصصاتها بمادة المازوت قبل قدوم فصل الشتاء.

وكانت لجنة المحروقات الفرعية في القنيطرة قد طالبت بضرورة متابعة واقع المحروقات وضبط عمليات تفريغها وتوزيعها.