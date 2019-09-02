رجا وقع للمجد!

رغم أن كل التوقعات كانت تتجه نحو مغادرة هداف فريق المجد الأول رجا رافع لناديه الدمشقي وتلبيته لدعوة فريق زاخو العراقي والاحتراف معه من جديد بعد هبوط المجد لدوري أندية الدرجة الأولى، لكن رجا قلب التوقعات ولعبت العاطفة دورها جيداً في اللحظات الأخيرة وكان أول من وقع مع إدارة المجد من اللاعبين ولموسمين كاملين وجاء القطاف مبكراً عندما أكد رافع أنه ما زال ورقة المجد الرابحة وهدافه الأول بامتياز فسجل أهداف فريقه الثلاثة في مباراته الودية التجريبية قبل أيام، مع بطل الدوري فريق الجيش تحت أنظار مدربه جمال الدرويش الذي كشف لـ«الوطن» أنه طالب إدارة ناديه فور استلام مهامه التدريبية رسمياً معه بالتعاقد الفوري مع رجا رافع لأنه يدرك جيداً ما يملكه هذا اللاعب من موهبة تهديفية وخبرة غنية يحتاجها المجد وهو يتجه نحو مشاركته بدوري الأولى الشهر المقبل!

وفي معلومات خاصة لـ«الوطن» فقد نجح رجا رافع في مساعيه بخفض وزنه 10 كغ خلال شهر واحد من خلال تدريبات خاصة بألعاب القوة والحديد وبدت لياقته البدنية في تحسن واضح من خلال مباراتي المجد مع الجيش والفتوة وهو سيكون حاضراً في مباراة الاتحاد الحلبي يوم السبت المقبل التي ستقام في الخامسة عصراً على ملعب الجلاء الصناعي بدمشق وكان المجد قد التقى عصر أمس ضيفه النواعير.

وفي سلسلة مبارياته الإعدادية سيكون له مواجهة ودية الأسبوع المقبل مع جاره الشرطة قبيل توجهه إلى طرطوس لإجراء معسكره الإعدادي فيها لمدة أسبوع وفي النية خوضه لعدة مباريات أولها مع فريق الساحل، واعتبر رجا أن فريقه هذا الموسم سيكون جاهزاً لإنجاز هدف العودة من جديد لمكانه الطبيعي في الدوري الممتاز شاكراً إدارة نادي المجد التي لم تتـأخر في التعاقد مع مجموعة جيدة من اللاعبين المميزين ودعمت الفريق بكل ما يلزم لإنجاح مهمته بالعودة السريعة للأضواء، وبالنسبة لطموحاته الشخصية أضاف رافع الذي قطع 35 سنة من عمره وبدأ مشواره الكروي من نادي جرمانا وانتقل للمجد وهو في عامه الـ14 حيث ضمه المدرب مهند الفقير إلى صغار المجد: «أضاف رافع لن أبحث هذا الموسم عن ألقاب فردية لي سيكون همي واهتمامي التعاون مع بقية لاعبي المجد لصناعة الانتصارات وصدارة مجموعتنا ومن ثم نيل بطاقة التأهل للدوري الممتاز.. لا فرق عندي إن سجلت أنا.. أو سجل أي لاعب آخر في الفريق.. نأمل جميعاً بالفوز.. والسير بخطوات واثقة مع علمنا بعدم وجود فريق سهل في الدوري ومن الواجب احترام جميع الفرق التي سنواجهها».