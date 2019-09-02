مجلس مدينة طرطوس: هذا المطلوب لحماية البحر من الصرف الصحي

إشارة إلى ما تم نشره في صحيفة «الوطن» بعددها رقم 3181 تاريخ 2/7/2019 حول موضوع، بحر طرطوس ينتظر محطات المعالجة لحمايته من الصرف الصحي.

نبين لكم أنه لحماية البحر من الصرف الصحي على طول الشريط الساحلي لمدينة طرطوس يتطلب تنفيذ عدد من الإجراءات وهي:

1- تنفيذ فصل الصرف الصحي عن المطري في المدينة.

2- تنفيذ شبكة مطرية منفصلة في مناطق التوسع الجنوبي لكون الشبكة المنفذة حالياً تخديمية.

3- فصل الصرف الصحي عن المطري في المنطقة الصناعية وإعادة دراسة وتطوير محطة التصفية لتستوعب مياه الصرف الواردة إليها.

4- الإسراع في تنفيذ محطات الضخ والرفع ووضعها في الخدمة وهي باهتمام الشركة العامة للصرف الصحي ممثلة بوزارة الموارد المائية.

5- الإسراع في تنفيذ محطة المعالجة المركزية لمدينة طرطوس.

6- تحويل المجاري القادمة من خارج المدينة وتصب في المسيلات الطبيعية وإنشاء محطات معالجة خاصة بها.

وفيما يخص طريق الأحلام فإن ورشات الترميم الزفتي في المدينة تقوم بأعمال الترميم للحفريات الموجودة في الشارع المذكور وتمت المتابعة مع شركة الاتصالات لإجراء ترميم زفتي لمسار الهاتف الذي تم تنفيذه من الشركة في الموقع المذكور.

رئيس مجلس مدينة طرطوس

القاضي محمد خالد زين