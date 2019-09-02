200 ألف ليرة رسم التسجيل في الموازي للكليات الطبية و80 ألف للحقوق … وزير التعليم لـ«الوطن»: مفاضلة الموازي تصدر بعد نتائج «القبول العام»

بيّن وزير التعليم العالي بسام إبراهيم لـ«الوطن» أن مفاضلة التعليم الموازي تصدر بعد إعلان نتائج مفاضلة القبول العام، علما أن فترة الموازي ستكون أقصر من العام الماضي بمعدل أسبوع فقط، منوهاً باستكمال التقدم والتسجيل إلى المفاضلة العامة، ليصار إلى صدور مفاضلة منح الجامعات الخاصة خلال الفترة القادمة، والتي تقضي بتخصيص مقاعد من الجامعات الخاصة لمصلحة التعليم العالي.

وحول الحدود الدنيا للتسجيل في السنة التحضيرية والمحددة بـ230 للقبول عام و227 للموازي، قال وزير التعليم: إن أعداد الطلاب ضمن هذه الشريحة تعتبر قليلة مقارنة مع العام الماضي، منوها بأنه قد تزيد الحدود الدنيا ضمن المفاضلة.

هذا وبدأ تقديم الطلبات لمفاضلة القبول الجامعي في مختلف المراكز المحددة ضمن الجامعات على أن يتم تقديم جميع المستلزمات للطلاب وتبسيط إجراءاتهم في عملية التسجيل لمنع حدوث أي ازدحامات، علما أن فترة التسجيل تنتهي بـ18 أيلول الجاري لمختلف المفاضلات «العامة والسنة التحضيرية للكليات الطبية والمحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الإعاقة والطلاب العرب والأجانب والسوري غير المقيم والثانويات المهنية».

وأوضح وزير التعليم العالي أنه تم التعميم على جميع جامعات القطر بتجهيز المراكز وتأمين التجهيزات اللازمة، والكوادر البشرية على الأجهزة بإشراف رؤساء الجامعات، معتبرا أن أي لجنة تشكل يجب ألا تقل عن مستوى رئاسة نائب رئيس الجامعة لمتابعة واقع المفاضلات إضافة إلى الفنيين والمختصين.

كما بيّن إبراهيم أنه تم التعميم على الجامعات بفتح حسابات في المصرفين التجاري والعقاري معاً وذلك لتبسيط إجراءات دفع الرسوم ليكون متاحاً في المصرفين وليس بمصرف واحد مقارنة مع العام الماضي، معتبراً أن هذا الإجراء يخفف من حدوث أي ازدحام، علماً أن هناك تنسيقاً مع إدارات المصارف.

في السياق يتقدم الطالب إلى مفاضلة القبول الجامعي السنة التحضيرية للكليات الطبية برغبة السنة التحضيرية (عام/موازي)، على أن تدرج رغبة السنة التحضيرية الموازي والعام ضمن بطاقة المفاضلة ويجب تسديد سلفة في المصرف التجاري وقيمتها 25000 ل.س في حال تسجيلها موازياً.

ويتم الدوام للطلاب المقبولين بعد صدور نتائج المفاضلة وفق مصدر الشهادة الثانوية ماعدا (دير الزور، الحسكة، الرقة) وإدلب يختار الجامعة التي يريدها، كما يمكن إدخال 35 رغبة ضمن بطاقة المفاضلة ومن دون 35 رغبة لا يحق للطالب تسوية وضعه في حال رفضت جميع رغباته.

وحددت التعليم العالي رسوم التسجيل في الموازي بـ200 ألف ليرة للكليات الطبية، و150 ألفاً لكليات الهندسة وأقسامها والفنون الجميلة، و100 ألف ليرة لكليات الهندسة الزراعية والطب البيطري، و60 ألف ليرة لكلية الآداب وأقسامها وكلية الشريعة، و80 ألف ليرة لباقي الكليات من حقوق وتربية وعلوم سياسية.

أما كليات العلوم والمعاهد التقانية الملتزمة وطب الأسنان وتعويضات سنية فحددت الرسوم بـ75 ألف ليرة سورية، وللمعاهد التقانية للعلوم السياحة والفندقية والمعهد التقاني للعلوم التطبيقية ومعهد الآثار والمتاحف بـ60 ألف ليرة سورية، ولباقي المعاهد 50 ألف ليرة سورية.