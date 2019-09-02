عقود تصدير إلى السويد وروسيا.. وأخرى للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين.. وموانئ جديدة للاستثمار … الخليل: دورة معرض دمشق الدولي الحالية هي الأفضل

بينما اعتبر وزير الاقتصاد سامر الخليل حسبما نقلته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على «فيسبوك» أن دورة معرض دمشق الدولي لهذا العام هي الأهم والأفضل على الإطلاق بشهادة الضيوف والزوار والمشاركين، كشف وزير النقل علي حمود أنه سيتم طرح موانئ جديدة وشركات نقل عبر البحار ومدن للصناعات البحرية، للاستثمار.

وكلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس المعنيين بإعداد سجل خاص لتدوين كل ما تشهده دورات معرض دمشق الدولي وتحديد نقاط القوة لتعزيزها والثغرات لتلافيها.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف حمود أنه تم افتتاح الملتقى الاستثماري لقطاعات النقل المختلفة ومنها القطاع السككي، مؤكداً أن هناك الكثير من العروض التي قدمها المديرون العامون للوفود المشاركة.

ووقعت وزارة النفط والثروة المعدنية في جناحها في المعرض مساء أمس ثلاثة عقود مع شركتين روسيتين في مجال النفط والغاز تشمل التنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في ثلاثة قطاعات برية على أن تنفذ أعمال المسح الاهتزازي وحفر الآبار النفطية والإنتاج.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح وزير النفط علي غانم أن العقود هي ثلاثة بلوكات برية بالمنطقتين الوسطى والشرقية.

وأكد رئيس اللجنـــة المركزية للتصــــدير في اتحاد غرف التجارة السورية إياد محمد لـ«الوطن» بأن الوفــد الســـويدي وقع عدة عقود تصدير «استيراد من سورية» من دون وجود أي تفاصيل عنها، لافتاً إلى توقيع عقد بين شركة سورية خاصة والبيت التجاري الروسي بالقرم يتعلق بتصدير الفواكه والخضر السورية.