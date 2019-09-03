العوائل المهجرة من دير الزور رفضت الانتقال من خيم القنيطرة إلى مراكز الإيواء

إشارة لما نشرته صحيفة «الوطن» بعددها رقم /3205/ تاريخ 5/8/2019 تحت عنوان:

(عوائل مهجرة من دير الزور تقيم في خيم القنيطرة بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة)

نبين الآتي:

إنه فور ورود الشكوى وجه محافظ القنيطرة همام صادق دبيات كلاً من عضو المكتب التنفيذي المختص صالح سويد ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة للشخوص على أرض الواقع ودراسة وضع العوائل.

حيث قام عضو المكتب التنفيذي ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالشخوص إلى التجمعات التي تقيم فيها العوائل المذكورة في مزارع الأمل ومنطقة الشكارة في خان أرنبة وأفادونا بأنه تم لقاء الأهالي في التجمعات المذكورة حيث يبلغ عدد الأسر /55/ أسرة وقد جاؤوا من أجل العمل وهم غير دائمين وعند العرض عليهم السكن في مراكز الإيواء تم رفض الفكرة لأنهم قدموا للعمل في هذه المزارع، وتبين أنهم بحاجة إلى فرش وبطانيات ومواد غذائية.

وعليه وجه المحافظ فرع الهلال الأحمر من أجل المساعدة الفورية والمتابعة من مديرية الصحة ومديرية التربية لأنه يوجد أطفال بحاجة للرعاية الصحية وضرورة التحاقهم بالمدارس.

مدير المكتب الصحفي

فايز العسود