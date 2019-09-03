«أدريان داريا 1» تغلق جهاز الإرسال والاستقبال قبالة الساحل السوري

أظهرت بيانات موقع «رفينيتيف» لتتبع حركة السفن، أمس، أن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا1» أطفأت جهاز الإرسال والاستقبال في عرض البحر المتوسط قبالة الساحل السوري، وسط ترجيحات أنها تحاول نقل جزء من حمولتها إلى سفينة أخرى.

وذكرت وكالة رويترز» للأنباء، أن تلك البيانات أظهرت أن الناقلة «أدريان داريا 1»، وهي محور خلاف بين طهران وقوى غربية، أغلقت فيما يبدو جهاز الإرسال والاستقبال في عرض البحر المتوسط قبالة الساحل الغربي لسورية.

وبحسب البيانات، فإن الناقلة التي تحمل نفطاً إيرانياً أرسلت آخر إشارة تحدد موقعها بين قبرص وسورية وهي مبحرة شمالاً الساعة 15:53 بتوقيت غرينتش يوم أمس الأوّل الإثنين.

ونقلت «رويترز» عن مصادر في قطاع الشحن قولها: إن الناقلة «تحاول نقل جزء من حمولتها إلى سفينة أخرى بعدما قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي في 26 من الشهر الماضي: إن الناقلة باعت حمولتها، إلى مشتر لم تكشف عن هويته.

من جهته، ذكر الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أمس، أن موقع «vesselfinder» لرصد حركة الناقلات، أظهر أن الناقلة «أدريان داريا1» لم تجر تحديثاً على موقعها منذ 17 ساعة، ما يرجح أنها أطفأت نظام تحديد المواقع.

ولا يُظهر موقع «vesselfinder» حتى الآن، بحسب «روسيا اليوم»، الوجهة المقصودة للسفينة، التي سبق أن حدد طاقمها الوجهة على أنها موانئ في اليونان وتركيا.

وتباطأت حركة الناقلة التي حملت اسم «غريس 1» بعد الإفراج عنها من سلطات جبل طارق في 15 آب الماضي، وكادت تتوقف تماماً على بعد نحو 90 كم من ميناء طرطوس، مساء الإثنين، بحسب وكالة «ا ف ب» للأنباء، على حين أشارت بيانات السفينة، إلى أنها تبعد أيضاً 80 كم من العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفرجت سلطات جبل طارق التي تتبع للتاج البريطاني، عن الناقلة، منتصف آب الماضي بعد احتجازها منذ 4 تموز الماضي، بذريعة أنها كانت تنقل نفطاً إيرانياً إلى سورية التي يفرض الاتحاد الأوروبي على شعبها عقوبات اقتصادية ظالمة، في وقت رفضت سلطات جبل طارق، طلباً أميركياً بمصادرة الناقلة، بسبب قيود قانونية أوروبية.

وسبق أن توعد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أمام الصحفيين الأسبوع الماضي، بأن تتخذ بلاده كل ما في وسعها لمنع «أدريان داريا 1» من تسليم النفط إلى سورية، لأن ذلك حسب زعمه، انتهاك للعقوبات الأميركية.