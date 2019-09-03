تكريتي لـ«الوطن»: مدخل جديد للخطوط الحديدية لدمشق ومحطة في القابون منتصف العام القادم

أعلن مدير فرع دمشق للخطوط الحديدية رضوان تكريتي عن إمكانية البدء بمشروع لإنشاء مدخل شمالي لمدينة دمشق ومحطة في منطقة القابون منتصف العام القادم في حال انتهاء الدراسة المعدة عنه.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح تكريتي أن البدء بالمشروع سيكون بعد رصد الاعتمادات المالية اللازمة للمباشرة فوراً بالتنفيذ، مبيناً أن الفترة التي تستغرقها تنفيذ مشاريع كهذه ترتبط بشكل أساسي بموضوع التمويل فإذا توافرت لها الاعتمادات اللازمة من الممكن أن تكون سريعة التنفيذ.

في السياق كشف تكريتي أنه يوجد 35 كم فقط من خط قطار دمشق حمص بحاجة إلى تأهيل، مؤكداً أنه تم تأهيل 142 كم منه من محور حمص باتجاه منطقة جيرود والناصرية من أصل 205 كم.

وأضاف: خلال الأشهر القليلة القادمة سيكون الخط جاهزاً لتسيير القطارات إلى حمص ومنها إلى الساحل السوري، وفي الوقت ذاته تعمل بقية الفروع على صيانة خط حمص حلب ليكون المحوران جاهزين للعمل بالتزامن مع وصول القطارات من دمشق إلى حلب أيضاً.