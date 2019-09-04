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فيسبوك تحدث طريقة عمل خاصية التعرف إلى الوجوه

| وكالات

الخميس, 05-09-2019

أعلنت شبكة «فيسبوك» الاجتماعية العملاقة أنه أصبح لدى مستخدميها القدرة على الاختيار ما بين تفعيل خاصية التعرف إلى الوجوه بحال أرادوا أن تتعرف أنظمة الشبكة إليهم في الصور المنشورة عبرها أو أن تكون هذه الوظيفة في وضعية عدم التشغيل تلقائياً.
ويأتي هذا التغيير في وقت تواجه الشبكة الاجتماعية ضغوطاً لتحسين حماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم الخاصة بمستخدميها بما فيها تلك المرتبطة بالمقاييس الحيوية للبيانات البيومترية.
وتقوم تكنولوجيا التعرف إلى الوجوه على التعرف التلقائي إلى الأشخاص الموجودين في الصور المنشورة عبر «فيسبوك» في حال كان هؤلاء من المشتركين بالشبكة ويمكن فيما بعد لهؤلاء أن يضعوا إشارة إلى أسمائهم في هذه الصور.
وبموجب الإجراءات الجديدة يتعين على الأشخاص الذين يستخدمون هذه الخاصية أو الذين ينضمون إلى الشبكة اعتباراً من وقت إعلانها عن هذه الخاصية أن يختاروا هل يريدون الإبقاء على هذه التقنية أو توقيفها بعيداً عن زر التشغيل أو التعطيل على أن تبقى المبادئ التي تدير هذه الخاصية على حالها؟

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