البطل يدافع عن حظوظه أمام صربيا في تصفيات يورو 2020 … الطواحين والمانشافت.. كلاكيت رابع مرة

تقام على مدار ستة أيام بدءاً من أمسية اليوم جولتان من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا بنسختها السادسة عشرة والتي تقام العام القادم على أرض 12 دولة، وسيكون المانشافت الألماني في عين العاصفة من خلال قمتين تجمعانه مع منتخبي هولندا ثم إيرلندا الشمالية ستحددان معالم صدارة المجموعة الثالثة، وتسعى أربعة منتخبات أخرى إلى الفوز الخامس على التوالي بالعلامة الكاملة والسير خطوة جديدة نحو تأهل مبكر وهي: إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وبولندا، وتلفت مباراة صربيا مع البرتغال الأنظار حيث يحاول الفريقان اللحاق بالمتصدر الأوكراني ضمن المجموعة الثانية.

قمة لا تقبل القسمة

عندما يجتمع منتخبا ألمانيا وهولندا فنحن أمام مواجهة كلاسيكية واعدة خاصة عندما نعرف أن المانشافت فاز قبل عشرة أشهر في أمسترادم بنتيجة 3/2 وفوزه مجدداً يعني زيادة صعوبة الطواحين في ظل وجود الأخضر الإيرلندي الذي حقق 4 انتصارات كاملة، وكان الهولنديون تفوقوا على الألمان في دوري الأمم العام الماضي (3/صفر و2/2)، ويدخل المدرب كويمان لقاء هامبورغ بتشكيلة كاملة يقودها فان دايك ودي يونغ ودي ليخت وبقية اللاعبين الذين خسروا نهائي دوري الأمم في حزيران الفائت، على حين يواكيم لوف يفتقد لجهود دراكسلر وروديغر وليروا ساني وقد أبعد بواتينغ، تاريخياً تقابل المنتخبان 15 مرة رسمياً والغلبة للألمان بواقع 5 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم.

ترجيح

في المجموعة الثانية أشارت التوقعات إلى منافسة برتغالية – صربية على الصدارة إلا أن المنتخب الأوكراني استغل الأوضاع تماماً فحصد 10 نقاط من أول 4 جولات على حين توقف رصيد الصربي عند 4 نقاط من 3 مباريات والبرتغالي عند نقطتين من مباراتين والسبت يلتقي الأخيران في قمة للحاق بالمتصدر، وكان الفريقان تعادلا في لشبونة في مستهل التصفيات قبل أن يتوج السيلكيسيون بقيادة رونالدو بطلاً لدوري الأمم علماً أنه حامل لقب اليورو، يذكر أن صربيا لم تعرف الفوز (تحت هذا المسمى) في 5 مواجهات مع البرتغال ففازت الأخيرة مرتين وساد التعادل 3 مرات منذ تصفيات يورو 2008.

وتخوض المنتخبات الكبيرة مواجهات سهلة على الورق عدا اللاروخا الإسباني الذي يرحل إلى بوخارست لمواجهة نظيره الروماني وهي فرصة لصاحب الأرض من أجل تقليص الفارق مع ضيفه، وقد استبعد المدرب الإسباني روبرتو مورينو أسباس خونكال وكازورلا وموراتا والأخير للإصابة وسيعتمد على خط هجوم مؤلف من العائد ألكاسير وسارابيا وأويارزابال ورودريغو، اللقاء هو الرسمي الأول بين المنتخبين منذ يورو 1996 ويتعادلان تاريخياً بواقع 5 انتصارات و6 تعادلات خلال 16 مواجهة سابقة ويتفوق اللاروخا رسمياً من خلال 5 انتصارات مقابل 3 للرومان.

فرص للتقدم

من المباريات البارزة كذلك تلك التي تجمع منتخبي جمهورية إيرلندا وسويسرا والفارق بينهما 6 نقاط في المجموعة الرابعة التي يتصدرها الأول وقد خاض الناتي السويسري الذي بلغ نصف نهائي دوري الأمم مباراتين أقل، وسبق للفريقين أن تقابلا 8 مرات رسمياً ضمن تصفيات يورو والمونديال ففاز السويسري 4 مرات وخسر مرة وتعادلا 3 مرات وآخرها في تصفيات مونديال 2006 وانتهت المواجهتان بالتعادل علماً أن السويسري فاز مرة واحدة في دبلن كانت في تصفيات يورو 2004.

ويسعى المنتخب الإنكليزي لتسجيل فوز ثالث على التوالي عندما يستقبل نظيره البلغاري الذي لم يعرف الفوز على الأسود الثلاثة في 7 مواجهات رسمية جمعتهما في تصفيات اليورو ونهائيات المونديال ففاز الإنكليز 4 مرات مقابل 3 تعادلات وآخر المواجهات في تصفيات يورو 2012 وانتهتا برباعية وثلاثية من دون مقابل على التوالي، وشهدت القائمة الإنكليزية للمباراة عودة أوكسليد تشامبرلين وكيران تريبييه وحضور ميسون مونت وآرون بيساكا وجيمس ماديسون وتيرون مينجس للمرة الأولى.

المجموعات والترتيب

• المجموعة الأولى: تتصدرها إنكلترا بـ6 نقاط تليها تشيكيا بـ6 نقاط ثم كوسوفو بـ5 نقاط وأخيراً بلغاريا ومونتينيغرو بنقطتين.

• المجموعة الثانية: تتصدرها أوكرانيا بـ10 نقاط تليها لوكسمبورغ وصربيا بـ4 نقاط ثم البرتغال بنقطتين وأخيراً ليتوانيا بنقطة.

• المجموعة الثالثة: تتصدرها إيرلندا الشمالية بـ12 نقطة تليها ألمانيا بـ9 نقاط ثم هولندا بـ3 نقاط وأخيراً بيلاروسيا وأستونيا بلا رصيد.

• المجموعة الرابعة: تتصدرها جمهورية إيرلندا بـ10 نقاط ثم الدانمارك بـ5 نقاط تليها سويسرا بـ4 نقاط ثم جورجيا بـ3 نقاط وأخيراً جبل طارق من دون نقاط.

• المجموعة الخامسة: تتصدرها المجر بـ9 نقاط تليها سلوفاكيا وكرواتيا بـ6 نقاط ثم ويلز بـ3 نقاط وأخيراً أذربيجان بلا رصيد.

• المجموعة السادسة: تتصدرها إسبانيا بـ12 نقطة تليها رومانيا والسويد بـ7 نقاط ثم النرويج بـ5 نقاط ومالطا بـ3 نقاط وأخيراً جزر فارو من دون نقاط.

• المجموعة السابعة: تتصدرها بولندا بـ12 نقطة يليها الكيان الصهيوني بـ7 نقاط ثم النمسا بـ6 نقاط وسلوفينيا رابعاً بـ5 نقاط تليها مقدونيا بـ4 نقاط وأخيراً لاتفيا من دون نقاط.

• المجموعة الثامنة: تتصدرها فرنسا وتركيا وآيسلندا بـ9 نقاط تليها ألبانيا بـ6 نقاط ومولدافيا بـ3 نقاط وأخيراً أندورا بلا رصيد.

• المجموعة التاسعة: تتصدرها بلجيكا بـ12 نقطة تليها روسيا بـ9 نقاط ثم كازاخستان واسكتلندا بـ6 نقاط وقبرص خامساً بـ3 نقاط وسان مارينو أخيراً بلا رصيد.

• المجموعة العاشرة: تتصدرها إيطاليا بـ12 نقطة تليها فنلندا بـ9 نقاط ثم أرمينيا بـ6 نقاط تليها اليونان والبوسنة بـ4 نقاط وأخيراً ليشتنشتاين بلا رصيد.

المباريات والتوقيت

• الخميس: أرمينيا * إيطاليا (7.00)، رومانيا * إسبانيا، إيرلندا * سويسرا، جزر فارو * السويد، النرويج * مالطا، فنلندا * اليونان، البوسنة والهرسك * ليشتنشتاين، جبل طارق * الدانمارك، الكيان الصهيوني * مقدونيا (9.45).

• الجمعة: قبرص * كازاخستان، أستونيا * بيلاروسيا (7.00)، ألمانيا * هولندا، سلوفاكيا * كرواتيا، اسكتلندا * روسيا، سان مارينو * بلجيكا، ويلز * أذربيجان، سلوفينيا * بولندا، النمسا * لاتفيا (9.45).

• السبت: كوسوفو * تشيكيا (4.00)، إنكلترا * بلغاريا، ليتوانيا * أوكرانيا، آيسلندا * مولدافيا (7.00)، صربيا * البرتغال، فرنسا * ألبانيا، تركيا * أندورا (9.45).