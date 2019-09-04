مدير عام المناطق الحرة لـ«الوطن»: عقود تصدير بين شركات صينية ومستثمرين سوريين

صرح مدير عام المناطق الحرة إياد كوسا لـ«الوطن» بأن مشاركة المناطق الحرة في معرض دمشق الدولي بدورته الحالية كانت بمساحة 700 متر، وكان هناك 8 شركات عرضت منتجاتها في جناح المناطق الحرة، أهمهما مجموعة صينية تضم نحو 50 شركة، وهي تستثمر حالياً في المنطقة الحرة بعدرا.

ولفت كوسا إلى أن منتجات هذه الشركات الصينية التي عرضت في معرض دمشق الدولي هي عبارة عن إلكترونيات ومواد بناء وخطوط مياه وصرف صحي وصمامات، مبيناً أن هذه الشركات أبرمت عدة عقود تصدير مع مستثمرين سوريين، لطرح منتجاتهم في السوق السورية.

ولفت إلى أن مؤسسة المناطق الحرة عرضت الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، إلى جانب طرح المزايا التي تتمتع فيها الاستثمارات في المناطق الحرة، مبيناً أن هناك العديد من المستثمرين الأجانب والعرب زاروا جناح المناطق الحرة في المعرض وتعرفوا على الجناح.

ونوه بأنه بعد انتهاء المعرض في دورته الحالية، هناك وعود بإقامة استثمارات في المناطق الحرة من مستثمرين، وليس من وفود رسمية زارت المعرض، وذلك في الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية، الذين تشجعوا للاستثمار في المناطق الحرة بسبب المزايا الجيدة التي تطرحها مؤسسة المناطق الحرة، موضحاً أنه بعد انتهاء فعاليات المعرض سيكون هناك تواصل مع هؤلاء المستثمرين.

وبيّن كوسا أنه بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، أهم مسألة هي تعريف المستثمرين الجدد بالأنشطة والمزايا التي تتمتع بها المناطق الحرة في سورية، لافتاً إلى أن المعرض كان فرصة لمؤسسة المناطق الحرة لطرح استثماراتها وتعريف المستثمرين بنشاطاتها، لأن الكثير من الناس والمستثمرين لا يعرفون المزايا التي تتمتع بها المناطق الحرة.