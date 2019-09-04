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بلغ عدد زواره 813 ألفاً في سابع أيامه … خميس يزور معرض دمشق الدولي ويتفقد أجنحة بعض الوزارات

| الوطن

الخميس, 05-09-2019

زار رئيس مجلس الوزراء عماد خميس معرض دمشق الدولي في دورته الـ61 التي تقام على أرض مدينة المعارض، فبدأ جولته من جناح الصناعات الغذائية.
وتفقد خميس حسبما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء على «فيسبوك» أجنحة وزارات الموارد المائية والنقل والنفط والزراعة.
في الغضون بلغ عدد زوار المعرض في يومه السابع 813 ألفاً، واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.
وأكد الخليل أن الدورة الحالية هي الأهم والأفضل على الإطلاق بكل التفاصيل وبشهادة الضيوف والزوار المشاركين.

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