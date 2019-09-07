رويدا عطية: الأولوية لطفلي «زين»

نفت الفنانة السورية رويدا عطية أن تكون الولادة قد أثرت سلباً في مسيرتها الفنية، وقالت: «أفصل تماماً بين حياتي الشخصية وعملي في الفن، لكن في هذه الفترة، أعطي الأولوية لطفلي «زين»، لأنه حديث الولادة، ومن واجبي ككل أم الاهتمام به، وقبل ولادته كنت قد سجلت مجموعة من الأغاني كي يتسنّى لي التفرّغ لتربيته والاعتناء به».

بعد الإنجاب، كيف أصبحت علاقتك بوالدتك؟ أجابت في لقاء مع مجلة لها: «علاقتي بوالدتي في الأساس قوية جداً، وهي تاج راسي وكاتمة أسراري وحبيبة قلب «زين»… أدعو اللـه أن يطيل بعمرها».

وأكد أنها امرأة عقلانية في الحب، وتعرف جيداً كيف تتعامل مع الرجل، إذ تعطيه حقه وتحترمه، وبالتالي لا تسمح له بأن يعاملها كمعاملة نساء «باب الحارة».