نوفل لـ«الوطن»: نقص بالأدوية والأجهزة في المشافي حتى 30 بالمئة تسرب الأطباء إلى الخارج

اعتبر الرئيس الفخري لرابطة الطب الشرعي في نقابة الأطباء حسين نوفل أن هناك مشكلة في توافر الأدوية بالمشافي والتجهيزات ونقص فيها، مشيراً إلى أن هناك منظمات دولية مثل الصحة العالمية تساعد في توفيرها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح نوفل أن وجود لجنة واحدة مركزية لشراء الأدوية أحياناً لا تلبي كل متطلبات المشافي وإذا تمت تلبيتها تكون متأخرة.

ورأى نوفل ضرورة إعطاء كل مشفى باعتباره هيئة مستقلة صلاحيات أن يشتري حاجياته وإلا فما الفائدة من وجودها إذا لم تكن لها صلاحية أن يكون لها لجنة لشراء الأدوية ومن ثم محاسبتها في حال كان هناك أخطاء أو حالات فساد.

وكشف نوفل أن هناك انخفاضاً في عدد الأطباء في المشافي بين 25 إلى 30 بالمئة نتيجة التسرب للخارج باعتبار أن هناك أطباء لمجرد حصولهم على فرصة للسفر فإنهم يغادرون البلاد، موضحاً أن سورية تحتاج من كل اختصاص إلى 2500 طبيب حسب المعايير العالمية على اعتبار أن عدد سكانها نحو 25 مليوناً.