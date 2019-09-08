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سبعينية تضع توءمين

| وكالات

الإثنين, 09-09-2019

وضعت امرأة هندية تبلغ من العمر 74 عاماً توءمين من خلال علاج الإخصاب خارج الرحم. وأنجبت إراماتي مانغاياما توءما من الإناث الأصحاء من زوجها راجا راو (78 عاماً)، بعد نجاح حملها بالاعتماد على جراحة التلقيح الاصطناعي، علماً أنها لم تتمكن من الحمل بعد زواجها من زوجها في عام 1962. وقال طبيبها: إنها حملت بالتوءم من أول مرة خضعت فيها لعملية تلقيح اصطناعي وظلت تحت مراقبة ثلاثة فرق من المتخصصين. وذكرت تقارير أن عيادة أطفال التلقيح الاصطناعي في مدينة جونتور، دفعت معظم التكاليف على أساس أن العملية ستكون إنجازاً تاريخياً رائعاً.

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