شؤون محلية

1664 طالب وطالبة في مفاضلة فرع جامعة الفرات في الحسكة

| الحسكة - دحام السلطان

الإثنين, 09-09-2019

بيّن مدير فرع جامعة الفرات في الحسكة نجم الحميدي لـ«الوطن» أن عدد الطلاب الذين تقدّموا لمفاضلة كليات ومعاهد وزارة التعليم العالي، لغاية نهاية دوام يوم أمس الأحد، وصل إلى 1664 طالباً وطالبة لجميع أنواع المفاضلة، التي حُدد لها في كل موقع لها رئيس مركز ومُدخل بيانات حاسوبية وأعمال إدارية ومشرف عام في صالة مركز المفاضلة.
وأوضح الحميدي أن عملية استقبال الطلاب بدأت من يوم الإثنين الماضي في مركزين اثنين على مستوى المحافظة، حيث حددت مفاضلة طلاب الفرع الأدبي في مركز ثانوية أبي ذر الغفاري، ومفاضلة طلاب الفرع العلمي وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء في مركز كلية الحقوق، كما تم تحديد مركز اللؤلؤة الطبي المحدث لفحص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار مدير فرع جامعة الفرات، إلى أنه تم إجراء الاختبار الوطني للطلاب الذين فاضلوا على رغبة اختصاص لغة فرنسية في مقر كلية الآداب، والذي تقدّم إليه أحد عشر طالباً وبأسئلة مركزية مؤتمتة من وزارة التعليم العالي تتألف من 50 سؤالاً وبنموذجين (أ) و(ب)، وبمدة امتحانية زمنها 75 دقيقة.
وبيّن الحميدي أن مفاضلة اليوم هي من أفضل أنواع المفاضلات من حيث سهولة ونوعية العمل، إذ تتم بشكل مباشر من الطالب المتقدم للمفاضلة وعن طريق اللجان المختصة في وزارة التعليم العالي عن طريق اللجان المشكلة لهذا الغرض بفرع جامعة الفرات في الحسكة، لافتاً إلى أن نهاية يوم الأربعاء بعد القادم المقبل الثامن عشر من الشهر الجاري هو آخر موعد لتقديم المفاضلة.
يُشار إلى أن أعداد الطلاب الذين استقبلهم فرع جامعة الفرات في الحسكة خلال مفاضلة العام الماضي، وصل إلى نحو 3000 طالب وطالبة ومن المتوقع أن يصل رقم هذا العام إلى الرقم ذاته بحسب مدير فرع الجامعة في الحسكة.

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