«محروقات» تنفي تخفيض مخصصات مازوت العائلة إلى النصف

نفى مصدر في شركة «محروقات» لـ»الوطن» صحة ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تخفيض مخصصات العائلات من مازوت التدفئة إلى 200 ليتر بدلاً من 400 ليتر خلال موسم الشتاء الحالي.

وأكد عدم صدور أي قرار بخصوص تخفيض مخصصات العائلات من مازوت التدفئة في كافة المحافظات عدا محافظة دمشق، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع 100 ليتر كدفعة أولى على المحافظات، ومن ثم سيتم توزيع الكمية المتبقية المخصصة على دفعات متتالية حتى يتم توزيع كامل مخصصات العائلات من مازوت التدفئة في المحافظات وهي 400 ليتر على مدار موسم الشتاء.

وأوضح المصدر أن مخصصات العائلات من مازوت التدفئة في كافة المحافظات هي 400 ليتر توزع على دفعتين خلال موسم الشتاء، مبيناً أنه في محافظة دمشق تم البدء بتوزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة على العائلات وهي 200 ليتر كالمعتاد دائما، في حين أنه سيتم توزيع كمية 100 ليتر من مازوت التدفئة كدفعة أولى على العائلات في بقية المحافظات.

ولفت إلى أن السبب بتوزيع 100 ليتر على العائلات من مازوت التدفئة في المحافظات عدا محافظة دمشق يعود للتوزع الجغرافي الأكبر للعائلات في الريف والذي يختلف عن التوزع الجغرافي للعائلات في محافظة دمشق.

وأوضح أن طبيعة العمل بخصوص توزيع المازوت في دمشق تختلف عن طبيعة العمل في بقية المحافظات، إذ إن دمشق تختلف من حيث التوزيع الجغرافي عن الريف في المحافظات الأخرى، مشيراً إلى أنه بسبب التوزع الجغرافي الأكبر في الريف في بقية المحافظات سيتم توزيع 100 ليتر كدفعة أولى حتى تصل مادة مازوت التدفئة وتغطي كافة العائلات.