الخارجية الإيرانية: «أدريان داريا 1» وصلت لوجهتها وتم بيع نفطها

أعلنت طهران أن الناقلة الإيرانية «أدريان داريا 1»» وصلت إلى وجهتها وباعت حمولتها النفطية، مشيرة إلى احتمال قرب الإفراج عن السفينة البريطانية «ستينا إمبيرو».

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح صحفي أدلى به أمس دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى: «نحن من يحدد وجهة الناقلة، والسفينة قد وصلت إليها وتم بيع النفط الذي كان على متنها وهي الآن في البحر».

من جهة أخرى، كشف موسوي عن قرب انتهاء الإجراءات المتعلقة بناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبيرو» المحتجزة لدى إيران.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في هذا السياق: «الإجراءات القانونية والقضائية حيال الناقلة البريطانية المحتجزة في مراحلها الأخيرة ونأمل في أن يتم الإفراج عنها قريباً».