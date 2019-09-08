قداس احتفالي في دير سيدة صيدنايا

أقيم، أمس، في دير سيدة صيدنايا البطريركي قداس احتفالي كبير بمناسبة عيد ميلاد السيدة العذراء مريم، بالترافق مع أفراح النصر على الإرهاب وتعافي سورية منه.

وأقيم القداس برئاسة المعاون البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المطران لوقا الخوري، وبمشاركة المعاونان البطريركيان المطرانان موسى الخوري ويوحنا بطش ولفيف من الكهنة، بحسب وكالة «سانا» للأنباء.

وأكد المطران بطش في كلمة له بهذه المناسبة أن الشعب السوري متشبث ومتمسك بأرضه وجذوره ومبادئه ومتكل على رحمة اللـه الذي يغمره بمحبته، لافتاً إلى أن الاحتفال الذي يأتي اليوم في غمرة فرح النصر وتعافي بلدنا الحبيب هو احتفال بعيد محبة وثقة الأخ بأخيه.

وختم المطران بطش بالدعاء إلى اللـه تعالى أن تلين قلوبنا وأن يحل السلام على سورية والعالم كله.

وكان الاحتفال بعيد ميلاد السيدة العذراء انطلق أول من أمس بحضور شعبي لافت إلى جانب عدد كبير من مواطني دول عربية وأجنبية.