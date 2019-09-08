برجك اليوم – الاثنين 09 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان لا أنصحك بأي ردة فعل غير محسوبة بصوت عالٍ فهذا، قد يألب من حولك ضدك، فاحذر الصدامات لأنك في وسط منافسه قوية وقد تضايقك اللوم من أشخاص حولك يفاجئك تصرفهم.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تتحدى الآخرين والمنافسين وتنتصر بتأييد ودعم من المحيط فاليوم للأوراق أو لتعبر عن عواطفك بإحساس كبير وبحيوية فأنت مفعم بالنشاط والثقة في نفسك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران اليوم جيد للإشراق والوضوح في العلاقات والجهود الجماعية مع الآخرين، فأنت تبدو مثالاً جيداً يحتذي به زملاء في العمل وقد تود المساندة وتجدها ممن حولك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أعصابك متعبة هذا اليوم والأجواء حولك ضاغطة أو تعاني من أحداث سلبية أو تغوص في نقاشات وتفاصيل عقيمة وربما انفعالات أو توتر أو تأجيل وعرقلة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب لا تفكر في تحدي القوانين وحاول أن تأتي إلى عملك مبكراً وتنجز أعمالك دون نقصان، وابتعد عن الشعور بأنك تراوح مكانك وأنك لا تفعل ما يسعدك أو ما يرضيك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تتحالف مع أشخاص يتمتعون بميزات حسنة وبحسن إدراك ودقة في التعاملات، فالأمور تسير باتجاه الأفضل واليوم جيد للاجتماعات في العمل لشرح وجهة نظرك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول اعتمد الحيطة والحذر لا تفكر بالمغامرة وراقب الأشخاص من حولك من دون تسرع، وإياك أن تجرح العائلة بكلمات تعرف أنها تزعجهم فهذا سيزيد من توترك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تسمع خبراً عائلياً يفرحك سيفتح لك آفاق مستقبلية جميلة تتمناها وتسعى لها أو تأتيك اليوم الكثير من الأخبار واللقاءات فانتبه إلى الفرص حولك ولا تضيعها.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد يضايقك قرار يؤثر في أمورك المالية، وقد تضطر لصرف إضافي على أمور صحية، فاحسب ما يلزمك فعلاً بعيداً عن الصرف على الرفاهية فالتوازن مطلوب وضروري.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تحتاج لوضع خطط مستقبلية لما تريد أن تفعله لتستفيد من حظوظك الإيجابية، وتفرح بتميزك وتتباهى بطلتك البهية وتتعرف على أشخاص جدد يفتحون لك أبواباً جديدة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أحسن التصرف وابتعد عن العصبية أو عن رد الفعل المتسرع نتيجة أقوال غير موثوق فيها، وانتبه إلى ما يجري خلف ظهرك مع العيون التي تتطلع إلى الأمام ولا تكن فوضوياً.