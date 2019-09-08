مؤتمر باسطنبول بمشاركة شخصيات من دمشق

كشف عدد من الشخصيات السورية عن تلقيها دعوات من «حزب الشعب الجمهوري» التركي المعارض، لحضور مؤتمر بمدينة اسطنبول يبحث المسألة السورية في 28 من أيلول الجاري.

وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد مدير مدرسة الإعداد الحزبي المركزية التابعة لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي» بسام أبو عبد الله، تلقي الحزب دعوة لحضور المؤتمر، وقال: «ستكون أول فرصة يتاح فيها للسوريين لأن يكونوا في اسطنبول، ويقدموا مقاربتهم فيما يجري».

الكاتب الصحفي سركيس قصارجيان، أكد أيضاً تلقيه دعوة لحضور المؤتمر، وقال: «الدعوة جاءتني من قياديين في حزب الشعب الجمهوري».

من جهته، أكد مدير «مؤسسة القدس الدولية» خلف المفتاح، تلقيه الدعوة، معتبراً أنه في حال كان هذا المؤتمر يشكل مصلحة سورية فإن حضوره سيحصل.