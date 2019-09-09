الصفحة الأخيرة

امرأة تتزوج من شجرة

| وكالات

الثلاثاء, 10-09-2019

أفادت صحيفة «ذا ميرور» أن البريطانية كيت كننغهام تزوجت من شجرة وتعتزم بعد ذلك تغيير اسم عائلتها إلى اسم فصيلة الأشجار، موضحة أن صديقها قام بتأييد قرارها وساعدها في تنظيم حفل الزفاف على حين استنكر ابنها الأكبر قرار والدته، لكنه قرر هو الآخر تأييد والدته وحضور الزفاف كما دعم الأب المرأة البريطانية وساعدها في تنظيم كل شيء.
وأوضحت أن كننغهام البالغة من العمر 34 عاماً وهي أم لطفلين قررت أن تتزوج من شجرة البلوط في حديقة ريمروز فالي في ضواحي ليفربول بهدف لفت انتباه وسائل الإعلام إلى الحملة المناهضة لبناء طريق جديد يمر من الحديقة وارتدت العروس في حفل زفافها ثوبا زيتوني اللون، وهي تخطط الآن لتغيير اسم عائلتها رسمياً إلى كيت إلدر التي تعني شجرة النغت التي تنتمي إلى فصيلة شجرة البلوط.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 10-09-2019

معرض الباسل للإبداع والاختراع بالتزامن مع الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي … طاقات وإبداعات سورية في معرض الباسل للإبداع والاختراع بالتزامن مع الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي

الثلاثاء, 10-09-2019

مؤتمر صحفي لإطلاق معرض مكتبة الأسد الدولي

الثلاثاء, 10-09-2019

القهوة تحمينا من مرض مؤلم

الإثنين, 09-09-2019

فيلم «دم النخل» لنجدة أنزور في عرض خاص للإعلاميين

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock