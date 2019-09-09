امرأة تتزوج من شجرة

أفادت صحيفة «ذا ميرور» أن البريطانية كيت كننغهام تزوجت من شجرة وتعتزم بعد ذلك تغيير اسم عائلتها إلى اسم فصيلة الأشجار، موضحة أن صديقها قام بتأييد قرارها وساعدها في تنظيم حفل الزفاف على حين استنكر ابنها الأكبر قرار والدته، لكنه قرر هو الآخر تأييد والدته وحضور الزفاف كما دعم الأب المرأة البريطانية وساعدها في تنظيم كل شيء.

وأوضحت أن كننغهام البالغة من العمر 34 عاماً وهي أم لطفلين قررت أن تتزوج من شجرة البلوط في حديقة ريمروز فالي في ضواحي ليفربول بهدف لفت انتباه وسائل الإعلام إلى الحملة المناهضة لبناء طريق جديد يمر من الحديقة وارتدت العروس في حفل زفافها ثوبا زيتوني اللون، وهي تخطط الآن لتغيير اسم عائلتها رسمياً إلى كيت إلدر التي تعني شجرة النغت التي تنتمي إلى فصيلة شجرة البلوط.