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«اعترافات زوجية» في مهرجان القاهرة المسرحي الدولي

| الوطن

الأربعاء, 11-09-2019

تشارك مسرحية «اعترافات زوجية» للمخرج مأمون خطيب ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي بدورته الـ26 حيث تقدم عرضين يومي 13 و14 من الشهر الجاري بدار الأوبرا المصرية.
المسرحية التي أنتجتها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة ومن تأليف ايريك ايمانويل شميت يلعب بطولتها الفنانان رنا جمول ومالك محمد ودراماتورجيا آنا عكاش وسينوغرافيا نزار البلال وريم الشمالي وإضاءة ريم محمد وموسيقا إياد جناوي.
ويتحدث العرض عن علاقة زوجية شابها الكثير من التراكمات لتأخذ المكاشفات بين الزوجين طريقها من خلال كذبة فقدان الذاكرة من قبل الزوج وانسياق الزوجة معه في لعبته لتتبدى شيئاً فشيئاً خفايا العلاقة بينهما التي تمتد لعشرين عاماً وتتحول لمعركة كلامية تفرغ ما في جعبة كل منهما ويحاولان بعدها ترميم ما انكسر لإعادة الدفء لحياتهما الزوجية.

 

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