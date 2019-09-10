فوز الكبار في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

تواصلت يوم الاثنين مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية، واللافت فوز المنتخبات الكبرى، هولندا بأرض أستونيا 4/صفر، وألمانيا بأرض ايرلندا الشمالية بهدفين مقابل لا شيء، والمباراتان لحساب المجموعة الثالثة التي تصدرتها ألمانيا وإيرلندا برصيد 12 نقطة من خمس مباريات مقابل تسع لهولندا من أربع مباريات وثلاث لبيلاروسيا من خمس مباريات، ولا شيء لأستونيا التي لعبت خمس مباريات أيضاً.

وتغلب المنتخب الروسي على كازاخستان بهدف مقابل لا شيء ضمن المجموعة التاسعة التي شهدت فوز بلجيكا بأرض اسكتلندا برباعية نظيفة، فواصل المنتخب البلجيكي الصدارة بالعلامة الكاملة من ست مباريات مقابل 15 نقطة لروسيا من ست مباريات وسبع لقبرص وكازاخستان وست لأسكتلندا ولاشيء لسان مارينو، حيث فازت قبرص على سان مارينو برباعية نظيفة.

وفي بقية نتائج الاثنين تعادلت أذربيجان مع كرواتيا بهدف لمثله وخسرت المجر أمام سلوفاكيا بهدف لاثنين ضمن المجموعة الخامسة التي تتصدرها كرواتيا بعشر نقاط مقابل تسع لسلوفاكيا والمجر، وست لويلز ونقطة لأذربيجان.

كما تعادلت بولندا مع النمسا من دون أهداف ضمن المجموعة السابعة التي تتصدرها بولندا بـ 13 نقطة مقابل 11 لسلوفينيا و10 للنمسا.

وكانت مباريات التوقف الدولي قد اختتمت أمس بسبعة لقاءات سهلة للمنتخبات الكبرى، فلعبت فرنسا مع أندورا وانكلترا مع كوسوفو والبرتغال بأرض ليتوانيا.