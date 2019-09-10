4 مليارات ليرة صادرات غرفة صناعة حمص … تيزيني لـ«الوطن»: 30 بالمئة من منشآت جوبر – بابا عمرو الصناعية بالإنتاج العام المقبل

بيّن أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني لـ«الوطن» أن غرفة الصناعة صدقت على ما يزيد على 300 شهادة منشأ تصدير لبضائع وصلت قيمتها إلى نحو 4 مليارات ليرة سورية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، لافتاً إلى أن الغرفة عملت على دعم الصناعيين الصغار ومشاريعهم الصغيرة ومتناهية الصغر لما لذلك من منفعة متعددة الأطراف سواء للصناعي أم لليد العاملة من خلال ما توفره هذه الصناعات من فرص العمل عند تألقها وازدهارها.

وكشف أن عدد الصناعيين الإجمالي المسجلين في غرفة صناعة حمص وصل إلى حوالي 1450 صناعياً حتى تاريخه ، منهم 250 صناعياً سجلوا فيها خلال العام الجاري، معتبراً أن هذا مؤشر جيد وواضح على عودة دوران العجلة الاقتصادية في المحافظة، مشيراً إلى أن الغرفة قامت بالتأمين الصحي على الأعضاء المسجلين لديها كافة وبشكل مجاني للاستشفاء في المشافي مجاناً وفق العقد المبرم مع أحد شركات التأمين، مضيفاً: إن الغرفة حالياً بصدد إنشاء مشروع استثماري يعود ريعه لفائدة أعضاء الهيئة العامة وتم اتخاذ القرار في مجلس الإدارة لدراسة المشروع دون أن يحدد هويته حتى اللحظة.

وأكد تيزيني أن الغرفة ساهمت عبر الدوائر الإدارية والخدمية بالمحافظة على إعادة تأهيل البنى التحتية بما فيها الطرق والمياه والكهرباء في محور جوبر – بابا عمرو الذي يعتبر من أهم المحاور والمناطق الصناعية في المدينة ومحيطها، لافتاً إلى أن هذا المحور يضم ما يزيد على 100 منشأة صناعية منها الغذائية والنسيجية والكيميائية ومن المتوقع أن يعود النشاط الصناعي إلى هذا المحور مطلع العام القادم، مشيراً إلى مباشرة عدد من الصناعيين بالعمل على إعادة منشآتهم الصناعية بهذه المنطقة والمتوقع أن تكون نسبة المنشآت الصناعية التي ستكون بالخدمة وبالإنتاج ما يزيد على 30 بالمئة منها خلال النصف الثاني من العام المقبل، كاشفاً أن معظم المحاور الصناعية في مختلف أنحاء المدينة تم العمل على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة لعودة الصناعيين إلى منشآتهم والبدء بإعادة تأهيلها والمباشرة بعمليات الإنتاج، منوهاً بأن المدينة الصناعية بحسياء تعتبر عصب الصناعة في محافظة حمص وحالياً ما بين 60 و70 بالمئة من المنشآت الصناعية المرخصة فيها بالخدمة وبالإنتاج.