مباحثات سورية عراقية للإسراع بإعادة فتح معبر «البوكمال– القائم»

بعد تأجيل افتتاحه أكثر من مرة، بحث سفير سورية لدى العراق صطام جدعان الدندح مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي، أمس، في العاصمة العراقية بغداد السبل الكفيلة بالإسراع في إعادة فتح معبر «البوكمال– القائم» الحدودي بين البلدين.

وأكد السفير الدندح خلال اللقاء، بحسب وكالة «سانا» للأنباء، إنجاز سورية كل المتطلبات اللوجستية لفتح المعبر وإعادة الحياة إلى هذا الشريان الاقتصادي والتجاري المهم بين البلدين.

بدوره استعرض العقابي عمليات تهيئة المعبر من الناحية العراقية، مشدداً على اهتمام الحكومة العراقية بالإسراع في فتح المعبر بوقت قريب جداً تنشيطاً لحركة نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين الشقيقين.

وقبل يوم من هذه المباحثات نقلت قناة «الميادين» عن مصدر أمني سوري قوله: إن العدو «الإسرائيلي» استهدف معسكراً قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه لإيواء الجنود بعيداً عن بيوت المدنيين، في منطقة البوكمال بدير الزور، دون وقوع إصابات خلافاً لما روج له العدو، مشيراً إلى أن العدو استخدم الأجواء الأردنية بمساعدة الأميركيين من قاعدتهم العسكرية في منطقة التنف.

المصدر الأمني حمّل أميركا و«إسرائيل» مسؤولية الأعمال العدوانية، وأكد أنها تجاوز للخطوط الحمراء في هذه المنطقة، وقال: «لن يأمن المعتدون في هذه المنطقة أبداً وستحاسبهم الشعوب الحرة وستلقنهم الدرس الذي لن ينسوه عند تكرار الاعتداءات».

وفي وقت سابق من اليوم ذاته كان مصدر أمني عراقي في قوات حرس الحدود، كشف عن تعرض قوات «الحشد الشعبي» العراقي في منطقة البوكمال، لاعتداء جوي، وقال المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: أن «القصف الجوي الذي تعرضت له فصائل عراقية، قد يؤجل فتح معبر «البوكمال– القائم»، على الحدود بين سورية والعراق، الذي كان من المقرر أن يفتتح (اليوم) الثلاثاء. وأضاف المصدر: «لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن للافتتاح الجديد، وبقي الأمر حتى إشعار آخر».

وأمس الأول كشف مسؤول في الجمارك بدمشق لـــ«الوطن» جهوزية معبر البوكمال للعمل في أي لحظة يتم اتخاذ قرار من الجهات المعنية بذلك.