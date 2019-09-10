سورية

مباحثات سورية عراقية للإسراع بإعادة فتح معبر «البوكمال– القائم»

| وكالات

الأربعاء, 11-09-2019

بعد تأجيل افتتاحه أكثر من مرة، بحث سفير سورية لدى العراق صطام جدعان الدندح مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي، أمس، في العاصمة العراقية بغداد السبل الكفيلة بالإسراع في إعادة فتح معبر «البوكمال– القائم» الحدودي بين البلدين.
وأكد السفير الدندح خلال اللقاء، بحسب وكالة «سانا» للأنباء، إنجاز سورية كل المتطلبات اللوجستية لفتح المعبر وإعادة الحياة إلى هذا الشريان الاقتصادي والتجاري المهم بين البلدين.
بدوره استعرض العقابي عمليات تهيئة المعبر من الناحية العراقية، مشدداً على اهتمام الحكومة العراقية بالإسراع في فتح المعبر بوقت قريب جداً تنشيطاً لحركة نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين الشقيقين.
وقبل يوم من هذه المباحثات نقلت قناة «الميادين» عن مصدر أمني سوري قوله: إن العدو «الإسرائيلي» استهدف معسكراً قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه لإيواء الجنود بعيداً عن بيوت المدنيين، في منطقة البوكمال بدير الزور، دون وقوع إصابات خلافاً لما روج له العدو، مشيراً إلى أن العدو استخدم الأجواء الأردنية بمساعدة الأميركيين من قاعدتهم العسكرية في منطقة التنف.
المصدر الأمني حمّل أميركا و«إسرائيل» مسؤولية الأعمال العدوانية، وأكد أنها تجاوز للخطوط الحمراء في هذه المنطقة، وقال: «لن يأمن المعتدون في هذه المنطقة أبداً وستحاسبهم الشعوب الحرة وستلقنهم الدرس الذي لن ينسوه عند تكرار الاعتداءات».
وفي وقت سابق من اليوم ذاته كان مصدر أمني عراقي في قوات حرس الحدود، كشف عن تعرض قوات «الحشد الشعبي» العراقي في منطقة البوكمال، لاعتداء جوي، وقال المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: أن «القصف الجوي الذي تعرضت له فصائل عراقية، قد يؤجل فتح معبر «البوكمال– القائم»، على الحدود بين سورية والعراق، الذي كان من المقرر أن يفتتح (اليوم) الثلاثاء. وأضاف المصدر: «لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن للافتتاح الجديد، وبقي الأمر حتى إشعار آخر».
وأمس الأول كشف مسؤول في الجمارك بدمشق لـــ«الوطن» جهوزية معبر البوكمال للعمل في أي لحظة يتم اتخاذ قرار من الجهات المعنية بذلك.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 11-09-2019

اعتبر أن لقاءهم الدافئ بسيادته جلا الحقيقة أمامهم بشكل كامل.. وأكد وجود إجماع بينهم على رقي وتواضع وشموخ يتمتع به هذا القائد العظيم … القادري لـ«الوطن»: الرئيس الأسد أكد تصميم السوريين على تحرير كل شبر من سورية من رجس الإرهاب

الأربعاء, 11-09-2019

«الدفاع الروسية» نفت خرق الطيران الروسي والسوري لوقف إطلاق النار … الجيش يرد على خروقات الإرهابيين في الشمال وتوقعات بفتح معبر «أبو الضهور» أمام المدنيين اليوم

الأربعاء, 11-09-2019

عودتهم تواصلت من دول الجوار … عون لمسؤول أميركي: ضرورة المساعدة في تسهيل عودة المهجرين السوريين

الأربعاء, 11-09-2019

تواصل التظاهرات ضد «قسد» بسبب ممارستها القمعية بحق الأهالي … الجيش يقضي على مزيد من الدواعش في بادية حمص

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock