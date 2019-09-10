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«محروقات»: حساسات لمنع غش المازوت مؤجلة حالياً لتكلفتها العالية

| رامز محفوظ

الأربعاء, 11-09-2019

أكد مصدر مسؤول في شركة «محروقات» أنه كان هناك مقترح لتركيب حساسات على صهاريج المازوت قيد الدراسة إلا أنه مؤجل ولم يطبق إلى الآن بسبب تكلفته العالية حالياً، مبيناً أن الحساس يركب على فوهة موجودة في أعلى الصهريج في المكان الذي يتم من خلاله تعبئته بالمازوت.
ويشتكي العديد من المواطنين مع بداية كل موسم شتاء وبدء توزيع المازوت من لجوء بعض الموزعين إلى اتباع أساليب ملتوية مثل خلط المازوت بالماء وبمواد أخرى لزيادة الكمية وتحقيق ربح غير مشروع ما ينعكس سلباً على جودة مادة مازوت التدفئة. وفي تصريح لـ«الوطن» لفت المصدر إلى أنه يتم حالياً ترصيص فتحة الصهريج نتيجة وجود أساليب لدى بعض موزعي المازوت يتم عبرها خرق موضوع الترصيص ونزعه.
وبين المصدر أنه في حال تم إقرار تركيب الحساس سيكون مركزياً، مؤكداً أن لدى الشركة وحدة مركزية لديها ارتباط بكل صهاريج التوزيع وبالتالي فإنه عند أي عملية فتح أو تلاعب بالغطاء أو بالمادة، يتم إعطاء مؤشر للوحدة المركزية.

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