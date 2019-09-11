سر فائدة قيلولة بعد الظهر

توصلت دراسة حديثة إلى أن قيلولة بعد الظهر تقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية إلى النصف تقريباً.

ووجد الباحثون أن الأفراد الذين يأخذون غفوة نهارية مرة أو مرتين أسبوعياً، أقل عرضة بنسبة 50 بالمئة تقريباً لخطر النوبة القلبية.

ووجدت الدراسة أن القيلولة أكثر من مرتين في الأسبوع، لم يكن لها فوائد أخرى على صحة القلب.

وقال خبراء: إن قلة النوم تزيد من خطر تصلب الشرايين، وهو تراكم البلاك في شرايين الجسم، ما يؤدي إلى تضيقها وتصلبها.

وقالت معدة الدراسة الدكتورة، نادين هاوسلر: إن الفريق درس العوامل المحتملة التي قد تؤثر في الدراسة. وأوضحت أن هذا الرابط المكتشف يعتمد على العوامل المؤثرة المحتملة، مثل العمر ومدة النوم ليلاً، فضلاً عن مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.