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سر فائدة قيلولة بعد الظهر

| وكالات

الخميس, 12-09-2019

توصلت دراسة حديثة إلى أن قيلولة بعد الظهر تقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية إلى النصف تقريباً.
ووجد الباحثون أن الأفراد الذين يأخذون غفوة نهارية مرة أو مرتين أسبوعياً، أقل عرضة بنسبة 50 بالمئة تقريباً لخطر النوبة القلبية.
ووجدت الدراسة أن القيلولة أكثر من مرتين في الأسبوع، لم يكن لها فوائد أخرى على صحة القلب.
وقال خبراء: إن قلة النوم تزيد من خطر تصلب الشرايين، وهو تراكم البلاك في شرايين الجسم، ما يؤدي إلى تضيقها وتصلبها.
وقالت معدة الدراسة الدكتورة، نادين هاوسلر: إن الفريق درس العوامل المحتملة التي قد تؤثر في الدراسة. وأوضحت أن هذا الرابط المكتشف يعتمد على العوامل المؤثرة المحتملة، مثل العمر ومدة النوم ليلاً، فضلاً عن مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

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