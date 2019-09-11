جورج وسوف يشعل مواقع التواصل بصورته مع أولاده … قصي خولي يحضّر لعمل مشترك مع محمد رمضان وبلقيس تنكر أصلها وتغضب اليمنيين

كان الجهد مضاعفاً هذا الأسبوع للبحث عن منشورات تستحق المتابعة بسبب قلتها، حيث تغيب عدد من النجوم المعتادين عن مواقع التواصل الاجتماعي وإلى التفاصيل:

صورة عائلية

فاجأ النجم السوري جورج وسوف متابعيه بصورة عائلية عفوية جمعته بأولاده الثلاثة حاتم ووديع وجورج جونيور، فأشعل فيها مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر سلطان الطرب في الصورة بغاية السعادة ويضع يده في يد أبنائه ويجلس بينهم، وعلق عليها بالقول: «يا رب كل العمر الإيد بالإيد».

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه، الذين أثنوا على الصورة وتمنوا لأبو وديع وعائلته كل الخير والسعادة والصحة الدائمين.

عمل مشترك

فاجأ النجم السوري قصي خولي جمهوره وجمهور الفنان المصري محمد رمضان بقرب ظهور عمل مشترك بينهما.

ونشر قصي مقطع فيديو أعلن فيه تعاونه مع رمضان في عمل فني جديد.

وظهر معه في الفيديو معرباً عن سعادته برؤيته وخاصة أنه يعتبره أسطورة وإمبراطوراً، وطلب من الجمهور انتظارهما معاً في عمل فني جديد، من دون الكشف عن تفاصيله.

عيد سعيد

فاجأت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم متابعيها بصورة تجمعها بزوجها الإعلامي رامي رضوان للاحتفال بيوم ميلاده.

وعلقت على الصورة قائلة: «عيد ميلاد سعيد يا رجلي، قد تمتلئ كل أيامك بالنجاح في الضحك والسلام، أحبك كثيراً وسوف أفتخر دائماً بك، ربنا يحميك يا حبيبي».

ويذكر أنهما تزوجا عام 2013 ولديهما طفلة واحدة هي كيلا التي لم ينشرا أي صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

غضب شديد

أبدت الفنانة المصرية مها أبو عوف غضبها الشديد من رؤساء المهرجانات الفنية، وذلك لتجاهلهم تكريم شقيقها الراحل الفنان عزت أبو عوف.

وعبرت عن غضبها قائلة: «إحنا متضررين»، مؤكدة أن عدم ذكر اسم شقيقها في أي مهرجان من المهرجانات المنتظر إقامتها خلال الفترة المقبلة، هو بمنزلة الصدمة لها ولأسرتها.

ووجهت رسالة لرؤساء هذه المهرجانات قائلة: «متشكرين أوي أن انتوا عرفتوا تقدروا عزت أبو عوف، لكن هي دي الحياة».

القلوب المريضة

لا تترك الفنانة المصرية زينة مناسبة إلا وتشارك جمهورها بآراء تخصها ولحظاتها الشخصية، عبر مواقع التواصل ‏الاجتماعي. ‏

ونشرت صورة لها وجهت بها رسالة: «لا أنتبه للغل والحقد من أصحاب القلوب ‏المريضة، اللهم عافنا». ‏

ونشرت أيضاً مجموعة من الصور بفستان قصير وأرفقتها بتعليق: «أن يكرهك الناس لصراحتك خير لك من أن يحبوك لنفاقك، مين فيكم كده؟».

تبحث عني

وجهت الفنانة المصرية ياسمين صبري رسالة غامضة لشخص لم تذكره، وظهرت بإطلالة جذابة قائلة: «أنت مازلت تبحث عني في كل امرأة».

ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها وانهالت عليها التعليقات التي تساءلت عن هوية المقصود ولمن توجه هذا الكلام الممتلئ بالثقة بالنفس، متسائلين ما إذا كانت تقصد بذلك طليقها أم شخصاً آخر، إلا أن صبري لم ترد على تلك الأسئلة وفضلت إبقاء الأمر غامضاً.

مفاجأة مميزة

احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا وابنتها بعيد ميلاد زوجها الفنان اللبناني يوسف الخال، من خلال مفاجأة مميزة.

وقد فاجأت زوجها بقالب حلوى عندما كان يلعب برفقة ابنته، وعلقت: هكذا فاجأناه أنا وابنتي، كل عام وأنت بخير نجمنا الوحيد، أفضل أب على الإطلاق، نحبك جداً».

على جهنم!

فقدت الممثلة المصرية عبير صبري صوابها حول بعض التعليقات السلبية وردت على إحدى المعلقات.

ونشرت صورة لنفسها وعلقت عليها قائلة: «ومن يكتشفك؟ أنت.. من يحبك؟.. أنت.. أنت ذاتك بداخلك كل المخزون الذي تحتاجه.. ذاتك».

وانهالت التعليقات على هذه الصورة منها تعليق قالت فيه متابعة «على جهنم عدل».

فردت عبير بطريقة عنيفة كاتبة: «جهنم تشيلك وتتحرقي فيها».

وحاول المتابعون تهدئتها وطالبوها بتقبل جميع الآراء، لترد مرة أخرى قائلة: «واتقبلوا رأيي فيكم برضو يا ماما».

ناكرة للجميل

أغضبت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي أبناء بلدها بعد أن كتبت أنها تنتمي للإمارات وفخورة بذلك: «الحمد لله على نعمة الإمارات، كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد».

وبسرعة بدأت موجة الانتقادات تطولها، فمنهم من اعتبر أنها تسيء إلى تاريخ والدها الفنان الكبير الذي لم ينكر يوماً أصله اليمني، على حين قال البعض إنها ناكرة للجميل واتهموها بسرقة الألحان التراثية اليمنية التي كانت سبباً في شهرتها وطالبوها بتغيير اسمها لأنه يعود لإحدى أشهر ملكات اليمن في التاريخ.

الفنان المفضل

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة جمعت والدتها سعاد دياب بالنجم السوري ناصيف زيتون، خلال لقائهما مصادفة في أحد الأماكن.

وعلّقت بالقول: «عندما تلتقي والدتي بواحد من فنانيها المفضلين ناصيف زيتون».

حكيم بخير

طمأن الفنان المصري حكيم الجمهور على صحته بعد تعرضه لحادث سير، ونشر مقطع فيديو له من داخل المستشفى قال فيه: «قدّر اللـه وما شاء فعل عملنا حادثة بالعربية، أنا بخير الحمد لله، السواق بس هو اللي تعرض لشوية كدمات وهو بخير، دعواتكم لينا بس».

وأضاف: «على فكره ماكنتش أعرف أنكم بتحبوني كده، أنا كمان بحبكم قوي والله.. الحمد لله».

رسالة مبطنة

وجهت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة مبطنة لأحدهم دعته فيها إلى الكف عن التعرض لأعراض الناس، ونشرت: «أتساءل دائماً، الذين يتلاعبون بأعراض الغافلين ألا يُرعبهم تسديد الدين يوماً؟ ألا يعلمون أن العرض دين لا يُسدد إلا من العرض؟؟ ألا يخشون أن يضربهم اللـه بالمثل؟؟؟».

وأضافت: «احفظ لسانك عن أعراض الناس فالاستطالة في أعراضهم مُهلكة، واحذر أن تحملك عداوة أحد على أن تطلق لسانك في عرضه، فمن عاب ابتلى، اللبيب بالإشارة يفهم!».

انفعال شديد

للمرة الأولى يشاهد جمهور الفنانة رانيا محمود ياسين نجمتهم تنفعل على إحدى المتابعات ويصل الانفعال إلى حد السباب، إذ انفعلت عقب نشرها صورة علقت عليها إحدى المتابعات بطريقتها، ما دفعها للرد عليها.

وأشادت إحدى المتابعات بالفنان محمد رياض زوج رانيا معربة عن كرهها لها، كاتبة: «ما أدري كيف زوجك متحملك.. اللـه يعينه». لتنفعل رانيا عليها كاتبة: «وأنت متحملة نفسك إزاي طيب.. اتهزقي شوية كده وكل يوم من حساب وأنا مش بزهق على فكرة.. اتشتمي كل شوية يا عديمة الدم يا مهزقة».

تفاعل المتابعون مع الموقف، وتدخل كثيرون بالتعليق للرد على تلك المتابعة، على حين طالب البعض رانيا بتقبل الآراء المختلفة، لأنه ليس من المنطقي أن يحبها الجميع، وكتبت متابعة: «هو المفروض أن الكل يمدح فيكي ولما واحدة تدخل تشتم أو تستفزك تردي عليها وتشتميها ده عادي يعني! مش لازم كل الناس تحبك على فكرة ومش لازم كل الناس تشوفك بتمثلي كويس وإن دمك خفيف».

وردت رانيا عليها كاتبة: «لا مش لازم بس مش لازم أتشتم ولا أنت شايفة إني أتشتم عادي.. دي صفحتي الخاصة زي بيتي.. حد يدخل بيتك يشتمك؟ يبقى الأفضل ما يدخلش أصلاً».

موهبة موسيقية

نشر النجم المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي، مقطع فيديو خاص لابنته «مكة» وهي تعزف على «بيانو» صغير وتغني.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من محبيه كان من بينها تعليق الشاعر الغنائي، أمير طعيمة، الذي كتب «أيوه بقى، تكبر شوية ونكتشفها».

وعادة ما تخطف مكة الأضواء في الصحف الإنكليزية، وخاصة خلال ظهورها على المدرجات رفقة والدتها، وكذلك عندما يحرص صلاح، على حضورها خلال تتويجه بالألقاب الفردية والجماعية.