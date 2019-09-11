الطليعة يبحث عن مهاجم!

رغم أن فريق الطليعة سجل 11 هدفاً في مبارياته الخمس الودية على طريق استعداداته لخوض غمار منافسات بطولة الدوري الممتاز إلا أن مساعد مدربه فراس قاشوش اعترف بحاجة فريقه إلى ثلاثة لاعبين متميزين جدد يحتاجهم الفريق الحموي بشدة لدعم خطوطه بالشكل اللازم والمطلوب!

وكشف القاشوش في اتصال هاتفي خاص لـ«الوطن» بعد انتهاء مباراة فريقه الودية في اللاذقية مع مستضيفه تشرين عصر أمس الأول حاجة الطليعة لمهاجم جيد وكذلك لحارس مرمى وأيضاً لقلب دفاع وفي حال النجاح بكسبهم فإن عدد اللاعبين في الفريق سيرتفع إلى 20 لاعباً ويمكن لدكة البدلاء أن تزداد قوة في تلك اللحظة.

وأقر الكابتن فراس أن الجاهزية البدنية لفريقه لم تتجاوز نسبة الـ50 بالمئة قبل تسعة أيام فقط من موعد مباراته الافتتاحية في ذهاب الدوري الممتاز مع فريق حطين اللاذقي المدعم بالتعاقدات والأسماء القوية، موضحاً أن تدريبات الفريق بدأت فعلياً قبل ثلاثة أسابيع فقط وهي سارت بوتيرة عادية حرص فيها على عدم تعرض أي لاعب للعنة الإصابات لعدم اكتمال عدد اللاعبين واقتصارهم حتى اليوم على 17 لاعباً فقط!

ورأى مساعد مدرب فريق الطليعة أنه بالرغم من كل ذلك فإن جماهير الفريق لن تقبل من فريقها وصيف بطل الكأس أقل من المنافسة هذا الموسم على البطولة لكننا بصراحة نقول إن توقعاتنا تتجه نحو وسط لائحة الترتيب مع مساعينا الأكيدة للاقتراب أكثر نحو الأمام على أمل التوفيق للاعبينا داخل الملعب.

وتجدر الإشارة إلى أن رجال الطليعة لعبوا خلال فترة التحضير القصيرة نسبياً خمس مباريات ودية لم يخسروا أي واحدة منها، ففاز الفريق في بداية مشواره الودي على فريق النصر الوطني من حمص وهو أحد أندية الدرجة الثانية بنتيجة ستة أهداف نظيفة وتفوق على حامل الكأس الوثبة بهدف نظيف في حمص وعلى الكرامة في ملعب حماه بهدفين لهدف، كما تغلب على شباب الطليعة بهدف وحيد قبل أن يختتم أمس الأول مبارياته التجريبية بتعادل إيجابي بهدف لهدف تحت أنظار مدربه السابق (البحري) الذي انتقل لتدريب البحارة.