سلة الفيحاء تؤسس لانطلاقة جديدة وتتعاقد مع الشاهين

لم تتمكن سلة نادي الفيحاء من الوصول إلى حالة مثالية من الاستقرار، خاصة بعدما هبط الفريق لمصاف الدرجة الثانية قبل موسمين، ولم يتمكن من العودة للأضواء الموسم الفائت، وقدم مستويات غير مرضية، هذه النتائج ساهمت في عدم وضوح الرؤية للمرحلة القادمة، وخاصة أن الفريق شهد هجرة كبيرة بكوادره ولاعبيه منذ بداية الأزمة، هذه النتائج تركت صدى عند إدارة النادي التي تعاملت معها بردة فعل وصفها الكثيرون بالإيجابية، حيث عقدت اجتماعاً مطولاً مع كوادر اللعبة بالنادي، ووضعت يدها على مكامن الخطأ التي تعاني منه اللعبة بشكل عام، وارتأت بعد دراسة متأنية ضرورة إعادة ترتيب أوراق اللعبة على أسس سليمة، والتأسيس لانطلاقة قوية للعبة على أمل العودة لدوري الأضواء وتسجيل حضور طيب في الاستحقاقات المقبلة.

تعاقد جيد

على ضوء هذا الواقع قررت الإدارة بعد هذه النتائج المخيبة للآمال التي خرج بها فريق الرجال الاستغناء عن خدمات مدرب الفريق فايز حناوي الذي لم يتمكن من إضافة أي شيء جديد على الفريق، وبدأت اتصالاتها مع بعض المدربين الوطنيين من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة وإعادته للواجهة، واتجهت بوصلتها نحو العديد من المدربين الشباب لقيادة الفريق، ووجدت بعد دراسة متأنية ضالتها بالتواصل مع المدرب الشاب المجتهد مجد شاهين لقيادة الفريق، وهو من المدربين المتميزين الذين كانت لهم بصمات جيدة مع سلة الجيش لكونه يعمل كمساعد للمدرب خالد أبو طوق منذ سنوات، وحقق ألقاباً مشرقة لسلة الجيش، كما سبق له أن درب فريق شباب الجيش، وسجل حضوراً جيداً في جميع مشاركاته، ومن المتوقع أن يبدأ الشاهين أول مران له مع الفريق في اليومين القادمين، وحسب بعض المصادر فإن الإدارة منحت الشاهين كامل الصلاحية لانتقاء من يراه مناسباً من اللاعبين لضمه لصفوف الفريق، وخاصة أنه قادر على ضم أكثر من لاعب من كوادر سلة الجيش الذين ترغب الإدارة بالاستغناء عنهم على سبيل الإعارة.

مهام جديدة

ووجدت الإدارة ضرورة الإبقاء على مشرف اللعبة الكوتش أمجد العش، الذي تعب وبذل الكثير من الجهود في سبيل المحافظة على اللعبة، وقد بدأ العش مشاوراته مع كوادر اللعبة من أجل توزيع المهام بين مدربي النادي، حيث سيتم تكليف المدرب طموح شربجي مهمة تدريب فريق الشباب بدلاً من فريق الناشئات، وبدأ المدرب يزن دبا بتدريب فريق السيدات منذ أكثر من أسبوعين، وترغب الإدارة في إعادة ترتيب أوراق اللعبة بشكل عام نظراً لتحسن وضع استثمارات النادي في الفترة الأخيرة، ما سيساهم في إدخال الأموال إلى خزينة النادي، وسيتمكن من التصرف بها بحرية لدعم مفاصل اللعبة وتطوير مستواها، يذكر أن قواعد الفيحاء باتت من أقوى الفرق على صعيد فرق العاصمة بعد النتائج الجيدة التي خرجت بها هذا الموسم.

تعاقدات جديدة

يتطلع القائمون على اللعبة لتدعيم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين وحسب بعض المصادر فإن نية الإدارة التعاقد مع اللاعب خالد تتان وهو من اللاعبين الجيدين حيث سبق له أن لعب مع أندية كثيرة (الوحدة، الجيش، قاسيون، النصر) وتسعى أيضاً لضم خبرة اللاعب العملاق علاء حموش من أجل حل مشكلة الدفاع لدى الفريق لكونه من أصحاب الخبرة الكبيرة.