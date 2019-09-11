كلاسيكو فرنسي متجدد والخفافيش تزور نيوكامب واليوفي في فلورنسا … مواجهة سهلة للريدز ولايبزيغ يتوعد البايرن

وعادت عجلة البطولات المحلية إلى الدوران بعد أول أيام الفيفا في الموسم الجديد وقبل انطلاق المسابقتين الأوروبيتين وسط الأسبوع وبالتالي فإن الكبار الذين غالباً ما يتأثرون في الالتزامات الدولية سيلعبون باكراً من أجل الاستعداد أكثر للاستحقاق القاري وعليه يفتتح ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الجولة الخامسة بلقاء سهل نظرياً يجمعه بنيوكاسل ومثله وصيفه السيتي الذي يلعب بضيافة نوريتش، وفي فرنسا يستقبل الباريسي ستراسبورغ في الجولة الخامسة من الليغ آن والتي تختتم بقمة كلاسيكية تجمع موناكو بمرسيليا.

ويزداد الأمر صعوبة في الليغا خاصة بالنسبة للمتصدر أتلتيكو الذي يزور سوسيداد على حين البرشا يخوض مواجهة كلاسيكية في نيوكامب أمام فالنسيا، أما الريال فيستقبل ليفانتي، وفي إيطاليا سيكون بوسع إنتر مواصلة الانتصارات عندما يستقبل أودينيزي في حين شريكه اليوفي ينزل ضيفاً على فيورنتينا في فلورنسا، وفي ألمانيا ستكون القمة الأقوى في الدوريات الخمسة الكبرى عندما يلتقي لايبزيغ المتصدر مع بايرن ميونيخ وتشهد الجولة الرابعة مواجهة كلاسيكية بين دورتموند وليفركوزن.

سباق محموم

في إنكلترا يبدو أننا سنعيش صراعاً ثنائياً على الصدارة حتى إشعار آخر بين ليفربول ومان سيتي وكلاهما يخوض مباراة في المتناول، فالريدز يستقبل نيوكاسل الذي لم يسبق له الفوز في أنفيلد طوال ثلاثة عقود بالدوري وفوزه الأخير كان قبل أربع سنوات، ولم يخسر الريدز على ملعبه طوال الموسم الماضي علماً أنه سجل بداية مثالية بأربعة انتصارات للموسم الثاني على التوالي في أفضل بداية له بالبريميرليغ على حين اكتفى نيوكاسل بأربع نقاط ويحسب له فوزه على توتنهام في لندن، وبالمقابل فإن السيتي يحل ضيفاً على نوريتش العائد والذي فرض على ضيفه التعادل في آخر زيارتين إلى ملعب كارو رود وكان ثانيهما في 2016 وقد تغير الوضع حالياً لمصلحة السيتي بطل الدوري في الموسمين الأخيرين وقد حصد 10 نقاط حتى الآن.

وتلوح بالأفق بوادر سباق في السييراA بين البيانكونييري والنيرازوري المتجدد وقد حققا العلامة الكاملة في الجولتين الأوليين إلى جانب تورينو، وتنتظر اليوفي مهمة مجهولة أمام فيورنتينا أحد خمسة أندية لم تحصد أي نقطة، وسبق لليوفي أن سجل أربعة انتصارات متتالية على الفيولا في الموسمين الأخيرين، ويأمل عشاق الإنتر المتشوق للألقاب منذ خماسية 2010 الشهيرة ألا تكون البداية خادعة بعد النقاط الست، ويبدو في طريقه إلى النقطة التاسعة على حساب أودينيزي الذي حقق الفوز في جوزيبي مياتزا قبل موسمين لكنه أخفق بالتسجيل بمرمى الإنتر في ثلاث مواجهات لاحقة خسر باثنتين منها، وقد فاجأ الجار ميلان مستهل الموسم الحالي.

اللقاء الأهم

خلال مواسم قليلة بين الكبار فرض لايبزيغ نفسه منافساً لهم على لقب البوندسليغا فحل وصيفاً بموسمه الأول ثم تراجع إلى المركز السادس قبل أن ينهي الموسم الماضي بالمركز الثالث وهاهو يتصدر اللائحة بعد ثلاث جولات بالعلامة الكاملة في أفضل انطلاقة له بالدرجة الأولى، وهو مدعو السبت إلى المواجهة الأصعب عندما يستقبل الزعيم البافاري أحد ثلاثة أندية تملك 7 نقاط والذي لن يتنازل عن لقبه بسهولة في إعادة لنهائي الكأس الذي أنهاه البافاري بثلاثية نظيفة، وسبق أن تقابل الفريقان 6 مرات بالبوندسليغا ففاز البايرن 4 مرات ولايبزيغ مرة وتعادلا مرة.

وفي إسبانيا يسافر أتلتيكو مدريد نحو الباسك لملاقاة سوسيداد دفاعاً عن صدارته بعد بداية هي الأفضل في عهد دييغو سيميوني وسجل الأتلتي في ملعب أنويتا يشفع له بحصد النقاط الثلاث حيث حقق الفوز هناك ست مرات خلال 10 مواسم أخيرة، ويخوض برشلونة صاحب البداية السيئة مبارة كلاسيكية أمام فالنسيا وهي كذلك إعادة لنهائي كأس الملك الذي انتهى للخفافيش، وتعد محطة فاصلة للكاتالوني الذي قد يستعيد خدمات ميسي وسواريز ولم يخسر برشلونة أمام ضيفه في ثلاثة مواسم فائتة إلا أن الفوز الأخير لفالنسيا قبلها كان في نيوكامب.

ويحاول ريال مدريد اللحاق بركب الصدارة مبكراً عندما يستضيف ليفانتي وربما تأتي مشاركة هازارد الأولى بشيء جديد ويتقدم ليفانتي حالياً على الملكي بنقطة علماً أنه لم يخسر في آخر زيارتين إلى برنابيه فتعادل بالأولى وفاز بالثانية وقد خسر قبلهما وبعدهما على ملعبه.

وفي فرنسا لم يستفد المنافسون من سقوط الباريسي المبكر فخسر كل منهم ليستعيد الصدارة بفارق الأهداف ووسط انشغاله بلقاء الريال أوروبياً يخوض مباراة سهلة نظرياً أمام ستراسبورغ رغم أن الأخير انتزع التعادل مرتين منه في الموسم الماضي وكانا تبادلا الفوز خلال الموسم قبل الماضي.

برنامج المباريات

الإنكليزي – الأسبوع 5

• السبت: ليفربول * نيوكاسل (2.30)، توتنهام * كريستال بالاس، وولفرهامبتون * تشيلسي، شيفيلد يونايتد * ساوثهامبتون، مان يونايتد * ليستر سيتي، برايتون * بيرنلي (5.00)، نوريتش * مان سيتي (7.30).

• الأحد: بورنموث * إيفرتون (4.00)، واتفورد * الآرسنال (6.00).

• الإثنين: أستون فيلا * ويستهام (10.00).

الإسباني – الأسبوع 4

• الجمعة: مايوركا * بلباو (10.00).

• السبت: ريال مدريد * ليفانتي (2.00)، ليغانيس * فياريال (5.00)، سوسيداد * أتلتيكو مدريد (7.30)، برشلونة * فالنسيا (9.45).

• الأحد: إيبار * إسبانيول (1.00)، ألافيس * إشبيلية (3.00)، سلتا فيغو * غرناطة (5.00)، بلد الوليد * أوساسونا (7.30)، بيتيس * خيتافي (9.45).

• الإثنين: (10.00).

الألماني – الأسبوع 4

• الجمعة: دوسلدورف * فولفسبورغ (9.30).

• السبت: دورتموند * بايرليفركوزن، أوغسبورغ * فرانكفورت، كولن * مونشن غلادباخ، يونيون برلين * بريمن، ماينز * هيرتا برلين (4.30)، لايبزيغ * بايرن ميونيخ (7.30).

• الأحد: هوفنهايم * فرايبورغ (4.30)، بادربورن * شالكه (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 3

• السبت: فيورنتينا * يوفنتوس (4.00)، نابولي * سامبدوريا (7.00)، إنتر ميلانو * أودينيزي (9.30).

• الأحد: جنوا * أتلانتا (1.30)، سبال * لازيو، بريشيا * بولونيا، بارما * كالياري (4.00)، روما * ساسولو (7.00)، هيلاس فيرونا * ميلان (9.30).

• الإثنين: تورينو * ليتشي (9.45).

الفرنسي – الأسبوع 5

• الجمعة: ليل * أنجيه (8.00)، أميان * ليون (9.45).

• السبت: سان جيرمان * ستراسبورغ (6.00)، بريست * رين، مونبيلييه * نيس، بوردو * ميتز، ديجون * نيم (9.00).

• الأحد: نانت * ريمس (4.00)، سانت إيتيان * تولوز (6.00)، موناكو * مرسيليا (10.00).