بحضور السيد الرئيس بشار الأسد وعائلته … العرض الأول لفيلم «دم النخل» لنجدة أنزور

فاجأ السيد الرئيس بشار الأسد المدعوين لحضور العرض الأول لفيلم «دم النخل» بحضوره والسيدة عقيلته وعائلته في اليوم الذي يصادف عيد مولد سيادته «الحادي عشر من أيلول».

وعند دخول السيد الرئيس والسيدة أسماء بدأ الحضور بالتصفيق الحار، وهتفوا للسيد الرئيس مباركين بعيد مولده ومهنئين السيدة أسماء بشفائها.

وفي كلمة ترحيبية أهدى المخرج السوري العالمي نجدة أنزور فيلمه الجديد للسيد الرئيس قائلاً: تعمدنا أن يكون افتتاح هذا الفيلم السينمائي في هذا اليوم، الحادي عشر من أيلول، لأن هذا اليوم يوم مجيد على كل السوريين، علنا نقدم هدية لسيد الوطن في عيد ميلاده، هدية تليق بصبره وصموده الذي يضاهي صمود أعمدة تدمر عبر الزمن.

وبعد انتهاء العرض التقى السيد الرئيس بالمخرج نجدة أنزور والممثلين وكاتبة السيناريو وكل من شارك في إنجاز الفيلم.

ومساء أمس حضر مئات المدعوين من وزراء وأعضاء الشعب ودبلوماسيين ونجوم السينما السورية إلى دار الأسد للثقافة والفنون بمناسبة العرض الأول لـ«دم النخل» الذي سيبدأ عرضه الجماهيري في الخامس عشر من هذا الشهر، والذي يحاكي ما تعرضت له مدينة تدمر من إرهاب على يد تنظيم «داعش» الإرهابي، ويخلد صمود أهل المدينة وعلى رأسهم مدير المتاحف والآثار الشهيد خالد الأسعد الذي تم إعدامه بعد أن قام بتأمين الآثار الثمينة ونقلها إلى دمشق، ورفض التعاون مع الإرهاب.

كما يحاكي الفيلم بطولات الجيش العربي السوري وتضحياته في سبيل الحفاظ على إرث سورية وتاريخها، ويستحضر شخصية وعظمة الملكة زنوبيا مع الطفل خالد الأسعد من خلال التلاقي ما بين الماضي والحاضر.

وصور الفيلم خلال 25 يوماً فقط بين مدينتي ريف دمشق وتدمر، ويمتد لساعتين مشوقتين من الأحداث مع مزيج من التوثيق والدراما.

الفيلم من تأليف ديانا كمال الدين وإنتاج المؤسسة العامة للسينما بالشراكة مع مؤسسة أنزور للإنتاج الفني والتوزيع وبطولة لجين إسماعيل وجوان خضر ومصطفى سعد الدين ومحمد فلفلة وعدنان عبد الجليل ومجد نعيم وعامر علي وقصي قدسية ومحمود خليلي وليلى بقدونس وسوار داوود وحمادة سليم ونبيل فروج وإيمان عودة ومجدي مقبل وياسر سلمون وفادي عبد النور وعلي الماغوط وأوس وفائي ونور خلف ومحمد الويسي والطفل علي السلموتي.

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