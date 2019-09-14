احتراق شابين بولاعة

قضى شاب سوداني حرقاً وأصيب آخر بحروق بليغة بسبب إيقاد أحدهما ولاعة في غرفة يحتفظ فيها بغالون البنزين في منطقة الحفير بالولاية الشمالية في السودان.

وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى قيادة الشاب أي ذر معتصم دراجة آلية وأثناء قيامه بالبحث عن البنزين دخل إلى إحدى الغرف المليئة بالمفروشات وبداخلها غالون بنزين، وبسبب الظلام داخل الغرفة حاول صديقه إيقاد الولاعة بحثاً عن مفتاح الإنارة، فحدث انفجار هائل داخل الغرفة أدى إلى احتراقهما.

ولدى سماع أفراد الأسرة دوي الانفجار هرعوا لإنقاذهما، واضطروا لإخراجهما عبر شباك الغرفة بعد أن عجزوا عن فتح الباب.

وأدى الحادث لوفاة أحد الشابين في حين أصيب الشاب الآخر بحريق من الدرجة الأولى أسعف على إثره إلى المستشفى.