الصفحة الأخيرة

احتراق شابين بولاعة

| وكالات

الأحد, 15-09-2019

قضى شاب سوداني حرقاً وأصيب آخر بحروق بليغة بسبب إيقاد أحدهما ولاعة في غرفة يحتفظ فيها بغالون البنزين في منطقة الحفير بالولاية الشمالية في السودان.
وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى قيادة الشاب أي ذر معتصم دراجة آلية وأثناء قيامه بالبحث عن البنزين دخل إلى إحدى الغرف المليئة بالمفروشات وبداخلها غالون بنزين، وبسبب الظلام داخل الغرفة حاول صديقه إيقاد الولاعة بحثاً عن مفتاح الإنارة، فحدث انفجار هائل داخل الغرفة أدى إلى احتراقهما.
ولدى سماع أفراد الأسرة دوي الانفجار هرعوا لإنقاذهما، واضطروا لإخراجهما عبر شباك الغرفة بعد أن عجزوا عن فتح الباب.
وأدى الحادث لوفاة أحد الشابين في حين أصيب الشاب الآخر بحريق من الدرجة الأولى أسعف على إثره إلى المستشفى.

مقالات ذات صلة

الأحد, 15-09-2019

أجمل رياضية في ألعاب القوى بالعالم

الأحد, 15-09-2019

سمية الخشاب: هؤلاء يتاجرون بسمعتي

الأحد, 15-09-2019

ريهانا: أنا سوداء وسأنجب فتاة سوداء

الأحد, 15-09-2019

اكتشاف أقوى حيوان صاعق

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock