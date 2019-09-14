رياضة

افتتاح دورة القسم بكرة السلة للسيدات

| عبد السلام الجباعي

الأحد, 15-09-2019

افتتحت الخميس دورة القسم بكرة السلة للسيدات بمشاركة 5 العربي، الأشرفية، الحرية، تشرين، حطين, وافتتح أمين فرع السويداء للحزب فوزات شقير البطولة 14 بحضور عضو قيادة فرع الحزب إيهاب حامد وعضو المكتب التنفيذي في السويداء وائل المحيثاوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي طارق حاتم وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية في شعبتي المدينة وشهبا ورؤساء المنظمات الشعبية وحشد من الجماهير، وبدأ الحفل باستعراض الفرق المشاركة ثم الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الوطن تلاها النشيد الوطني بعدها ألقى الرفيق طارق العفيف رئيس التنفيذية كلمة ترحيبية أشار من خلالها إلى أهمية إقامة البطولة احتفالا بذكرى أداء القسم الدستوري للسيد الرئيس , بعد ذلك تم تقديم فقرات رياضية برياضة الجمباز الإيقاعي تدريب منيرة الشماس وسوزان شقير وفقرة زومبا تدريب تالا حاتم وتمارا فلحوط كما قدمت فرقة اتحاد الشبيبة لوحة شعبية من تراث المحافظة، ثم التقى شقير مدربي الفرق المشاركة مهنئا بسلامة وصولهم مرحبا بهم في محافظة السويداء ،وأسفرت نتيجة المباراة الافتتاحية للبطولة عن فوز فريق العربي على حطين بنتيجة 52-45 نقطة، وفي بقية النتائج فاز الأشرفية على تشرين 62/ 46 وتشرين على حطين 58/ 39 والحرية على العربي 48/ 43 ولعب أمس تشرين* الحرية والأشرفية * حطين، واليوم تلعب سيدات العربي مع الأشرفية وحطين مع الحرية وتختتم اللقاءات غداً العربي* تشرين والحرية* الأشرفية.

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