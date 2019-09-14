ثلاثة يطلبون الفوز الأول في الليغا والأندلسي في رحلة باسكية … خمسة يطمحون للعب مع الكبار في السييراA

عادت عجلة الدوريات الأوروبية إلى الدوران فلعب معظم الكبار أمس وأوله بغية الاستعداد أكثر للجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا وعليه تغيب المباريات الكبيرة عن مباريات اليوم في الليغا والسييراA، ففي الدوري الإسباني يخوض إشبيلية مباراة صعبة على أرض ألافيس من أجل اللحاق مجدداً بركب الصدارة ومازال فياريال يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم عندما يزور العاصمة لملاقاة ليغانيس الذي يشاطره هذا الأمر ومثلهما إيبار وإسبانيول حيث يلتقيان في الباسك وكذلك خيتافي الذي ينزل ضيفاً على بيتيس في الأندلس ويحل غرناطة ضيفاً على سلتا فيغو ورصيدهما واحد.

وفي إيطاليا يختلف الوضع قليلاً مع وجود أندية عريقة وكبيرة لا تزال في بداية الطريق لاستعادة حضورها على مستوى القمة أو مواصلة هذا الأمر كحال أتلانتا ثالث الموسم الماضي الذي يواجه جنوا ومنهم روما الذي سجل بداية باهتة ويستقبل ساسولو، أما جاره لازيو فبدأ الموسم جيداً والفرصة أمامه لمواصلة ذلك بمواجهة سبال في حين ميلان يأمل بمواصلة الانتصارات على أرض هيلاس فيرونا وفي الغد يحاول تورينو الوصول للنقطة التاسعة أقله للحفاظ على الصدارة المشتركة.

طموح مشروع

يحاول فريق إشبيلية منذ عودته إلى منصة التتويج قبل 13 عاماً المنافسة على لقب الليغا ورغم فوزه بكأس اليوروباليغ خمس مرات كاملة وبكأس السوبر الأوروبية وبكأس إسبانيا وكأس السوبر المحلية مرة واحدة كذلك إلا أن الليغا بقيت بعيدة المنال حتى إن كبير الأندلس لم يصل أبعد من المركز الثالث مرتين خلال هذه الفترة، واليوم بعد حصاده 7 نقاط خلال ثلاث جولات أولى وهو ما فعله 3 مواسم خلال العقد الأخير فإن الآمال كبيرة بفك عقدة المنافسة على الليغا، وربما لا يحلم عشاق الروخي بلانكوس باللقب مع وجود الأقطاب الثلاثة في المواسم الست الأخيرة لكنهم يطمحون بالوقوف بوجه البرشا والريال والأتلتي أو الدخول بينهم على مربع القمة، هذا الكلام يعبر عنه حال المدرب يولين لوبيتيغي المتشوق أكثر من الجميع للوصول إلى الهدف المنشود بعدما أخرج من الفريق الملكي بطريقة مهينة بعد قرابة شهرين فقط من بداية الموسم الماضي.

اليوم لوبيتغي وفريقه المتجدد مدعوان لمواجهة ألافيس في الباسك والأخير أحد ستة أندية لم تخسر بعد هذا الموسم وأحد ثلاثة جمعت خمس نقاط ويحسب له شباكه النظيفة في مباراتين على أرضه في حين إشبيلية حقق فوزيه خارج أرضه وبشباك نظيفة كذلك وهو ما يمثل تحدياً لدفاع المضيف وهجوم الضيف والذي أكد لوبيتيغي على اتخاذ الإجراءات المناسبة لدك مرمى ألافيس بخط مكون من أربعة لاعبين يقوده الحدادي ونوليتو ولوك دي يونغ وربما تشيشاريتو، يذكر أن إشبيلية لم يفز بملعب مينديزوروزا منذ 2001 خاض بعدها خمس مواجهات تعادل مرتين، وبالمقابل كان الفوز حليفه في الفترة ذاتها بأرضه.

الفوز الأول

وإذا كان إشبيلية وألافيس لم يخسرا بعد فإن أربعة أندية من خمسة لم تعرف لغة الفوز تحاول اليوم الوصول إلى انتصارها الأول ومنها إيبار وإسبانيول اللذان يتواجهان في ملعب إيبورا حيث لم يعرف أزرق برشلونة الفوز سوى مرة واحدة منذ صعود إيبار إلى الدرجة الأولى قبل خمسة مواسم فتعادل مرة وخسر ثلاثاً آخرها بثلاثية نظيفة في إياب الموسم الماضي عقب فوزه ذهاباً بهدف.

والتقى أمس فريقا ليغانيس مع فياريال وهما فريقان آخران لم يحققا الفوز، أما الفريق الخامس الذي يأمل بحصد أول ثلاث نقاط فهو أزرق العاصمة خيتافي خامس الموسم الماضي والذي كان قريباً من دوري الأبطال لولا خسارته من البرشا وتعادله مع فياريال في المباراتين الأخيرتين، وقد واصل نتائجه المتواضعة مطلع الموسم مكتفياً بتعادلين وهو يلتقي بيتيس الذي يتقدمه بنقطة وقد بدأ الموسم بهزيمتين قبل أن يسجل فوزه الأولى، وكان خيتافي فاز مرتين على أخضر الأندلس بالموسم الماضي وفوزه في فيارمارين كان الثاني فقط هناك منذ صعوده إلى الليغا عام 2004.

وجه آخر

أربعة أندية تمثل إيطاليا بدوري الأبطال هذا الموسم، ثلاثة منها مرشحة للمنافسة على اللقب المحلي وقد لعبت بالأمس ضمن الجولة الثالثة للسييراA وقد ظهر أن اليوفي والإنتر عازمان على هذا الأمر ولا تقلل خسارة نابولي من حظوظه بالمنافسة كذلك لاسيما أنها جاءت من اليوفي بالذات الذي تعادل مع فيورنتينا سلباً، ورغم حلوله ثالثاً في الموسم الماضي فإن أتلانتا لم يدخل حلبة المرشحين على السكوديتو وقد يعتبر الكثيرون أنه حقق سقف طموحاته بخوض دوري الأبطال وهو ما يسعى المدرب غاسبريني لإثبات عكسه من خلال فريق طموح لا يعتمد على الأسماء الكبيرة بل على الروح العالية وهو عندما يحل بضيافة جنوا ظهر اليوم يدرك أن أفكار اللاعبين ستكون مشغولة بالظهور الأوروبي الأول وعليهم التركيز من أجل حصد النقاط الثلاث في ملعب لويجي فيراريس حيث حققوا الفوز 3 مرات متتالية في قبل أن يخسروا هناك الموسم الفائت، علماً أن جنوا بدأ الموسم بنتيجتين مثاليتين بالتعادل على أرض روما وفوزه على فيورنتينا.

لازيو وروما

هما قطبا العاصمة وكذلك يمثلان الكالتشيو قارياً إنما على مستوى اليوروباليغ وتبلغ طموحاتهما المنافسة على اللقب إلا أن تراجعهما في الآونة الأخيرة سيجعل من بلوغ مربع الكبار سقفاً أعلى، وقد افتتحا الموسم بفوز للازيو وتعادل لجاره قبل أن يتعادلا في الديربي وهو ما يعتبر بداية جيدة للأول ومخيبة للثاني إلا أنهما مرشحان لحصد النقاط الكاملة اليوم، فلازيو يحل ضيفاً على سبال أحد خمسة أندية لم تحصد أي نقطة في الجولتين الأوليين ورغم خسارته المواجهة الأخيرة على أرض باولو مونزا إلا أنه فاز مرتين قبلها وأولاهما بنتيجة 5/2 في الملعب ذاته، أما روما فيستقبل ساسولو أحد الأندية القليلة التي لم تعرف الفوز على الجيلاروسي منذ صعوده إلى السييراA عام 2013 رغم أنه تعادل في أول 3 زيارات إلى الأولمبيكو إلا أنه تلقى 7 هزائم في 12 مباراة جمعته بروما.

هموم مشتركة

في ميلانو عاد اللون الأزرق إلى التألق من خلال عودة النيراتزوري إلى دوري الأبطال وكذلك بعد البداية المثالية هذا الموسم بفوزين وربما ارتفعا إلى ثلاثة مع قراءة هذه السطور على حين مازال ميلان أو الروزنييري يعاني منذ الموسم الماضي وقد أخفق خلاله بالعودة إلى الشامبيونز وقد حرمه اليويفا حتى من خوض اليوروباليغ وهاهو بدأ الموسم بهزيمة قبل أن يسجل فوزاً لم يشف الغليل على حساب العائد بريشيا واليوم يواجه صاعداً أو عائداً آخر هو هيلاس فيرونا أحد أربعة فرق جمعت أربع نقاط، والطامح لتثبيت أقدامه في الأضواء، وكان الفريقان تبادلا الفوز في الموسم قبل الماضي كل في ملعبه.

أحمر آخر لازال يحلم باللعب مع الكبار لكن في مدينة ثانية حيث تورينو معقل الزعيم اليوفي وقد بدأ الفريق الذي يحمل اسم المدينة ويلقب بالثور بداية مثالية للمرة الأولى بعد أربعة مواسم بفوزين وعندما يستضيف ليتشي في ختام الجولة الثالثة غداً فهو مرشح للوصول إلى النقطة التاسعة خاصة إذا ما عرفنا أن ليتشي أحد خمسة خسرت مباراتين بل هو الوحيد الذي لم يعرف طريق الشباك، وكذلك لم يعرف الفوز في 5 زيارات أخيرة إلى ملعب تورينو منذ فوزه الأخير هناك عام 2000.

مباريات اليوم وغداً

الإسباني – الأسبوع 4

• اليوم: إيبار * إسبانيول (1.00)، ألافيس * إشبيلية (3.00)، سلتا فيغو * غرناطة (5.00)، بلد الوليد * أوساسونا (7.30)، بيتيس * خيتافي (9.45).

الإيطالي – الأسبوع 3

• اليوم: جنوا * أتلانتا (1.30)، سبال * لازيو، بريشيا * بولونيا، بارما * كالياري (4.00)، روما * ساسولو (7.00)، هيلاس فيرونا * ميلان (9.30).

• غداً: تورينو * ليتشي (9.45).