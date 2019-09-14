السوريون يستهلكون 120 ألف أسطوانة غاز يومياً … ازدحام أمام مراكز الغاز.. ومدير العمليات ينفي: متوافر ويوزع على المعتمدين بشكل كافٍ

اشتكى العديد من المواطنين وجود ازدحام أمام مراكز توزيع الغاز، مع نقص في المادة، الأمر الذي نفاه مدير عمليات الغاز أحمد حسون لـ«الوطن» مؤكداً أن المادة متوافرة، وليس هناك نقص فيها، مبيناً أن الإنتاج المحلي من الغاز بات اليوم فوق المستوى الطبيعي للإنتاج، إذ تم رفع الطاقة الإنتاجية المحلية، ويتم توزيع 140 ألف أسطوانة غاز يومياً، على جميع المحافظات السورية.

ولفت حسون إلى أن هذه الكمية تغطي كامل حاجة المحافظات السورية، وبزيادة تصل ما بين 10 إلى 15 بالمئة، مشيراً إلى أن معدل الاستهلاك الوسطي للغاز في هذه الفترة 120 ألف أسطوانة يومياً.

وبالنسبة لموضوع عدم توافر مادة الغاز لدى بعض المعتمدين في دمشق وريفها، بين حسون أنه ليس هناك أي مسوغ لذلك، مؤكداً أن المادة توزع على جميع المعتمدين وبكميات كافية، لافتاً إلى عدم وجود أي نقص في المادة، ونافياً وجود أي بوادر لحصول اختناق في الغاز هذا العام بسبب توافر المادة، وحصر توزيعها بالبطاقة الذكية.

وبرر حسون موضوع إيقاف توزيع الغاز للمواطنين عبر البطاقة العائلية والذين لم يحصلوا على البطاقة الذكية لوجود قرار سابق يقضي بتوزيع مادة الغاز لهم بدءاً من 10 نيسان الماضي وينتهي التوزيع بتاريخ 31 آب، مشيراً إلى أن هذه المدة انتهت، ولم يصدر أي قرار جديد باستمرار التوزيع لهم.

وشدد حسون على ضرورة حصول جميع أفراد العائلة على البطاقة الذكية، لافتاً إلى عدم وجود أي ازدحام على مراكز إصدار البطاقة الذكية، مشيراً إلى عدم وجود أي نية لزيادة عدد مراكز إصدار البطاقة الذكية، وهذه المراكز كافية لاستيعاب المواطنين الراغبين في الحصول على البطاقة الذكية.

وبيّن حسون أن المواطن الذي يملك بطاقة ذكية بات يستطيع الحصول على أسطوانة الغاز من أي محافظة، لان البطاقة باتت مفتوحة وليست محصورة بمنطقة معينة، بمعنى أن المواطن الذي يمتلك بطاقة صادرة من محافظة دمشق يستطيع أن يحصل على أسطوانة غاز من أي محافظة أخرى.