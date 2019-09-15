حزب هولندي يتهم النظام التركي بتجنيد دواعش للقتال في عفرين

اتهم حزب «الحرية» الهولندي «PVV» النظام التركي بالاستعانة بمسلحي تنظيم داعش الإرهابي لاحتلال منطقة عفرين، مطالباً بالتحقيق في الأمر وإعادة النظر في عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي «ناتو».

جاء ذلك في طلب إحاطة قدمها الحزب إلى البرلمان قال فيه: إن 40 من المقاتلين السابقين في مرتزقة داعش جندهم جهاز الاستخبارات التركي «MIT» واستعان بهم لاحتلال عفرين نيابة عن تركيا.

وطالب الحزب في الإحاطة باستجواب وزير الخارجية ستيف بلوك حول ما إذا كانت عناصر تابعة لمرتزقة داعش تُمثل تركيا في سورية أم لا، إضافة إلى سؤال حول احتمال إرسال تركيا لمسلحين من داعش إلى «المنطقة الآمنة» في شمال شرق سورية.

وقدَّم طلب الإحاطة عضو الحزب داخل البرلمان الهولندي والمتحدث عنه لشؤون السياسات الخارجية، رايموند دي رون، وطلب من وزير الخارجية بلوك التوضيح ما إذا كان هناك العشرات من المسلحين السابقين في مرتزقة داعش موجودين بتكليف من تركيا في مدينة عفرين.

ومن جانبه رد بلوك على طلب الإحاطة، قائلاً: «عند النظر إلى ديناميكية الحرب في سورية، سنجد أن انتقال المقاتلين إلى صفوف الجماعات الأخرى التي كانت تقاتل ضدها من قبل، لأسباب مادية وبراغماتية، أمر طبيعي».

وأكّد بلوك أن الحكومة الهولندية لا تمتلك أي معلومات حول تعاون مرتزقة داعش مع جهاز الاستخبارات التركي «MIT» أم لا، وشدّد على أن قائمة مسلحي داعش المكونة من أربعين مقاتلاً، لا تضم أياً من المواطنين الهولنديين.

وفيما يتعلق بسؤال حول احتمال أن تعمل تركيا على نشر مسلحين من مرتزقة داعش في «المنطقة الآمنة» المزعومة، أوضح بلوك أن الاحتلال التركي يعمل بالتعاون مع الاحتلال الأميركي من أجل إقامة «منطقة آمنة» في شمال سورية، مؤكدًا أن القوات المشتركة التي سيتم وضعها في هذه المنطقة لن يكون فيها إلا جنود من البلدين المعنيين فقط.

كما طالب الحزب الهولندي بإجراء تحقيق داخل حلف شمال الأطلسي حول ادعاءات وجود علاقة بين تركيا ومرتزقة داعش، وإعادة النظر في عضويتها في «الناتو» إذا ثبت إدانتها، إلا أن بلوك رفض هذا الطلب.

وبحسب تقارير سابقة ومعلومات أكدتها مصادر محلية، فإن النظام التركي عمل على نقل العديد من مسلحي داعش إلى عفرين.