برجك اليوم – الاثنين 16 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تصادف ظروفاً مناسبة للوصول إلى قرارات ستجعل هذا الشهر مميزاً بقراراته وظروفه، فأنت تؤثر في محيطك إيجابياً وتكون قراراتك ثابتة يدعمها قلبك الذي يرضى عن قرارك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار لا تنس أن الدبلوماسية ضرورية للبقاء في رقعة المنافع والاستمرار مع من تحب، فقد تفكر بترتيب علاقة عاطفية أو مسؤولية عائلية أو عملية ضقت ذرعاً بها.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران الفرص كبيرة لتخرج من وضع معقد كان يشغلك، وقد تأخذ قرارات سليمة ومدروسة، فقد تصغي إلى المقترحات الإيجابية أو تتجاوب مع المدح الذي يحيط بك لأنك محب ومحبوب.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد تتحمل أكثر من مسؤولية تضايقك لأنها ليست واجبك فلا تدخل مواجهات لا تلزمك، لأنك خائر القوى ومتعب من كل ما يحيط بك والأجواء حولك تنذر بالأسوأ فتمالك أعصابك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب النقاش والحوار مفيد على كل الصعد فاليوم تحسن ظروفك وتشعر بحب المحيط لك، وقد تطرح عليك مشاريع خارج إطار عملك الأصلي تشعر بالحماس وتسعد للاتصالات.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول يلمع نجمك وتشعر بحماية ومساعدة من العائلة ومن أصدقائك القريبين منك، وقد تشعر بمحبتهم وإحساسهم بوجوب مساعدتك حتى من دون أن تطلب وتساند من حولك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت متحمس اليوم للعمل لكن التسويف والعرقلة من الآخرين قد تضايقك، فابحث عن التغيير والتجديد هذا اليوم فعصبيتك سبب قلة إنجازك وإرباكاتك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني كن صبوراً ولا تعتمد على الأصدقاء ومساعدتهم بل اعتمد على جهودك المنفردة والمنظمة، وحدد هدفك هذا اليوم ولا تبعثر نشاطاتك وناقش الجديد قبل أن تبذل جهوداً في غير مكانها.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت تقنع وتؤثر في من حولك ومسموع الكلمة ولن تلقى أي اعتراض على ما تقول، لأنك تبتعد عن الشجارات وتحاول شرح وجهة نظرك بهدوء وخاصة على الصعيد العملي.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني ربما تفاجأ من تصرفات أصدقائك لكن تصرفك بهدوء يزعجهم أكثر فخفف توترك وعتبك، فأنت تحب الآخرين لكنك لا تسمح لهم أن يملوا عليك الأوامر أو يعرقلوا أمورك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت إنسان فعال في عائلتك وتمسك زمام أمورك كما تتمنى وفترة جيدة للتعارف وخاصة في السفر، فأنت تتعرف على أناس جدد وعلاقات تسعدك وقد تتصالح مع أشخاص أنت تحبهم.