نواب يؤكدون عدم رضاهم عن أداء الحكومة وأنها فشلت في إدارة الأزمة … خميس أمام «الشعب»: نعالج ملفات فساد كبيرة جداً وزيادة الرواتب مربوطة بنمو الاقتصاد

وجه الكثير من أعضاء مجلس الشعب انتقادات لاذعة للحكومة عبر بعضهم من خلالها عن عدم الرضا عن الأداء الحكومي وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع أسعار الصرف أمام الليرة كما وصف البعض أن بيان رئيس الحكومة عماد خميس الذي تلاه في افتتاح الجلسة غير موفق ومكرر عن الجلسات الأخرى وآخرون رأوا أن الحكومة فشلت في هذه الأزمة.

وافتتح رئيس المجلس أمس حموده صباغ أمس الجلسة العادية التي استمرت لثماني ساعات بقوله: نعاهد أنفسنا بالعمل على اللحاق في مجال عملنا بالأداء العظيم لجيشنا البطل.

ووجه النائب بسيم الناعمة انتقاداً لاذعاً لفريق الحكومة معتبراً أن بيان رئيس الحكومة الذي تلاه تحت القبة غير موفق وهو لا يلامس الحدود الدنيا لمعيشة المواطنين، مشيراً إلى أن تخبط الفريق الاقتصادي هو السبب في عدم استقرار سعر الصرف.

ودعا زميله محمد خير سريول إلى إلغاء الدعم عن مادة المازوت والصحة ومنح كل مواطن بطاقة فيها مبلغ بديل عن هذا الدعم وبطاقة تأمين صحي لأن ذلك يخفف الهدر في ميزانية الدولة.

وأكد النائب محمد خير العكام أن مبدأ فصل السلطات لم يرق إلى مستوى التطبيق لدى الحكومة كما يجب، موضحاً أن هناك ضرباً عرض الحائط بكثير من الأحكام القضائية المبرمة وإصراراً حكومياً على عدم تنفيذها.

وفي مداخلة له تحت القبة رأى العكام أن الواقع الضريبي في البلاد بات مزرياً بمعنى وجود ثبات ضريبي ولا تعديل في القوانين.

من جهته قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس: إنه يتم التدقيق اليوم بملفات فساد كبيرة جداً، وأن الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء ستفاجؤون فيها، مؤكداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون لأن هيبة الدولة هي الأهم.

وخلال رده على مداخلات الأعضاء أكد خميس أنه لا يمكن الإنكار بأن هناك فساداً لكن من الخطأ أن نوسم كل المؤسسات بذلك، مؤكداً أنه سيكون هناك زيادة في الرواتب لكن بعد الانتهاء من أولويات الإنتاج وعودة الاقتصاد إلى نمو حقيقي، معتبراً أن الرواتب تأتي في إطار بنية إنتاجية حقيقية تحقق صمام الأمان وبالتالي فإنها محط اهتمام من الفريق الحكومي.