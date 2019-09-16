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لقي حتفه بعدما سقط من أعلى برج في الصين

| وكالات

الثلاثاء, 17-09-2019

أثارت لقطات لرجل يحاول تجنب السقوط من أعلى برج، جدلاً في ​الصين​، خاصة بعد أنباء عن سقوطه ووفاته لاحقاً.
ونشرت مصادر أنباء صينية فيديو الرجل الذي كان يرتدي قميصاً وسروالاً داخلياً، وهو معلق على واجهة مبنى شاهق، مستنداً بظهره على الحائط الخارجي بشكل غريب.
وانزلق الرجل لعدة طوابق، قبل أن يتوقف سقوطه، مما جعله محاصراً على ارتفاع شاهق.
وظهر الرجل وهو يجري مكالمة هاتفية طارئة، بيد واحدة، مستنداً في مكانه على ساقيه، قبل أن ينتهي الفيديو.
وقالت الصحيفة: إن الحادثة وقعت بمدينة ماومينغ غربي الصين، وأشارت أنباء غير مؤكدة، إلى أن الرجل لقي حتفه بالسقوط من الارتفاع الشاهق.

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