70 ألف معمر في اليابان يتخطون 100 عام

أفادت وزارة الصحة والعمل اليابانية بأن عدد اليابانيين واليابانيات الذين تجاوز سنهم 100 عام يزداد باطراد. وقد تخطى عددهم 70 ألف شخص.

وأشارت الوزارة إلى أن النساء يشكلن نسبة 88 بالمئة منهم.

وأعادت الوزارة إلى الأذهان أن عدد الذين بلغ سنهم 100 عام في سنة 1963 كان 153 شخصاً فقط. على حين تجاوز عام 1981 عددهم ألف شخص. أما عام 2012 فسجل 50 ألفاً من المسنين.

ومن المعتقد أن اليابانية البالغة من العمر 116 عاماً، كانه تاناكو، هي أكبر سكان الأرض سناً. وقد أدرجتها مديرية فوكوكا التي تسكن فيها على موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وقالت اليابانية أثناء لقائها برئيس المديرية: إنها لا تفكر في الموت السريع.

يذكر أن ربع سكان اليابان تخطى عمرهم 65 عاماً. ويتوقع الخبراء وقوع الأزمة الديموغرافية في البلاد، مع العلم أن عدد المواليد في اليابان لا يرتفع.