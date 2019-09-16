الآرسنال واصل نزف النقاط في البريميرليغ .. فرايبورغ ثالث في البوندسليغا

تجنب الآرسنال الخسارة على أرض واتفورد وخرج بنقطة التعادل 2/2 فعلى الرغم من تقدمه بثنائية أوباميانغ بالشوط الأول إلا أنه قبل التعادل بالثاني وكاد يتكبد خسارته الثانية هذا الموسم لولا تألق حارس مرماه بيرند لينو، التعادل هو الثاني للفريقين فبقي الآرسنال دون فوز للجولة الثالثة على حين أخفق واتفورد بتسجيل أي فوز حتى الآن، علماً أنه لعب مباراته الأولى تحت قيادة المدرب الإسباني كيكي فلوريس.

من جهته أخفق إيفرتون مجدداً خارج أرضه فخسر أمام بورنموث 1/3 وسبق له أن خسر على أرض أستون فيلا وتعادل بملعب كريستال بالاس، على حين سجل بورنموث بدوره فوزه الأول في ملعبه، يذكر أن الجولة الخامسة شهدت سقوطاً أول لمان سيتي وتألقاً لافتاً لليفربول بالفوز الخامس على التوالي.

وفي ختام الجولة الرابعة من الدوري الألماني حقق فرايبورغ فوزاً كبيراً على هوفنهايم بثلاثية نظيفة فصعد إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فقط وراء دورتموند، الفوز هو الثالث لفرايبورغ هذا الموسم وسجل 3 أهداف في كل مرة (3/صفر) على ماينز و(3/1) على بادربورن وهو الثاني خارج أرضه، وضرب شالكه بقوة مسجلاً فوزاً كبيراً على الصاعد بادربورن بلغ خمسة أهداف لهدف مواصلاً صحوته بالفوز الثاني على التوالي بعد تعادل وهزيمة قاسية أمام البايرن، في حين هي الهزيمة الأقسى لبادربورن من ثلاث، منها اثنتان على أرضه ليظل برفقة هيرتا برلين دون أي فوز هذا الموسم، وكانت قمة الجولة الرابعة بين لايبزيغ والبايرن انتهت بالتعادل فبقيت الصدارة بحوزة الأول.