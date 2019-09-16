الإصلاح في نفقي الثورة والفيحاء يوم الجمعة فقط … النابلسي: مخطط للقابون الصناعي جاهز وينتظر التصديق النهائي في الوزارة

دعا رئيس مجلس محافظة دمشق خالد الحرح في بداية الجلسة الثانية من الدورة الحالية إلى تشكيل لجنة تطوعية من أعضاء المجلس لنقل شكاوى المواطنين مباشرة إلى الجهاز التنفيذي في المحافظة بالتعاون مع دوائر الخدمات.

وتمحورت مناقشات الأعضاء حول معالجة إشغالات الأرصفة وإيقاف التعدي عليها من المحلات ومد قميص إسفلتي لطريق دف الشوك وحارات حي التضامن وحي الإمام زين العابدين في قاسيون وحي عش الورور وطريق السومرية والعمل على زيادة عدد العمال والآليات في دوائر الخدمات وافتتاح مركز خدمة المواطنين في منطقة القصاع.

كما تساءل الأعضاء عن توزيع سندات الملكية للأسهم التنظيمية للمنطقة التنظيمية الثانية وعدد الرخص الممنوحة للمنطقة الأولى وموعد تسليم الأكشاك في مجمع حوش بلاس لأصحاب المهن الذين أخلوا من مدينة دمشق والإسراع بتشكيل لجان الأحياء وهل حي المهايني في كفرسوسة خاضع للمرسوم /66/ وما أسباب توقف العمل في نفق الفيحاء وأين وصل المخطط التنظيمي للقابون الصناعي.

إجابات المديرين جاءت كل حسب اختصاصه حيث أكد نائب المحافظ أحمد نابلسي أن المخطط التنظيمي للقابون الصناعي جاهز وهو حالياً في وزارة الإدارة المحلية والبيئة للتصديق النهائي عليه.

من جهته بين مدير تنفيذ مرسوم /66/ جمال يوسف أنه تم منح رخصة واحدة فقط في المنطقة التنظيمية الأولى وحصلت على أمر المباشرة بالعمل، أما بالنسبة للسكن البديل فتم تسليم ثلاثة مقاسم لجهاز الإشراف للمباشرة بها وموعد توزيع الأسهم في المنطقة التنظيمية الثانية بعد ستة أشهر من تمكن لجان الحصر والوصف من الدخول إلى العسالي وتوثيق العقارات فيها، أما بالنسبة لمنطقة المهايني في حي اللوان فهي منطقة فاصلة بين داريا وكفرسوسة فالأجزاء التي تقع في كفرسوسة خاضعة للمرسوم /66/.

بدوره بين مدير الصيانة محمد حمامية أنه تم تنفيذ طريق قاسيون من قبل شركة الطرق والجسور وتم تصحيح الميول طولاً وعرضاً وسيتم وضع مطبات في الأماكن المناسبة كما أشار إلى أن العمل في نفق الثورة والفيحاء مستمر ولكن فقط في أيام الجمعة لعدم إمكانية قطع الطريق بالنفق أيام الأسبوع كما أشار إلى أنه ووفقاً لتوجيهات المحافظ سيتم خلال الشهر القادم تزفيت شارع حي الزهور، أما بالنسبة للأماكن الوعرة كحي زين العابدين وعش الورور فيتعذر مد قميص إسفلتي من قبل مديرية الصيانة والأمر يتم تنفيذه عن طريق متعهدين.

وبين عضو المكتب التنفيذي لشؤون الإسكان والأبنية المدرسية والعمل الشعبي شجاع خادم السروجي أنه وفقاً لتوجيهات المحافظ تم تشكيل فريق عمل إشرافي على مراكز خدمة المواطن وإحداث مراكز جديدة في الأحياء التي تتطلب ذلك حيث تم وضع خطة عمل لعام 2019 تتضمن فتح أربعة مراكز جديدة في المهاجرين والقنوات والشام الجديدة والميدان وخلال عام 2020 سيتم تنفيذ مركز خدمة المواطن في برزة.