سورية

منظمة أوروبية توقف دعمها المالي للتعليم في مناطق سيطرة «النصرة»

| الوطن - وكالات

الثلاثاء, 17-09-2019

أوقف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا دعماً مالياً للتنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب بقيمة تزيد عن 7.12 ملايين دولار سنوياً، بالترافق مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهابيين في المحافظة
ونقلت مواقع الكترونية معارضة، أمس عن ما يسمى «مديرية التربية في محافظة إدلب»: أن منظمة «كيومنكس» (منحة التعليم من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا) أوقفت الدعم المادي عن المعلمين في المحافظة.
ويسيطر تنظيم «جبهة النصرة» المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية على معظم محافظة إدلب، وشكل هناك ما يسميه «حكومة الإنقاذ».
ونقلت مواقع عن ما يسمى «مدير دائرة الإعلام في المديرية» المدعو مصطفى حاج حسين: أن إيقاف الدعم يشمل 7200 معلم في المحافظة حيث كانوا يتلقون 110 دولارات شهرياً عن 9 أشهر في العام الدراسي، مشيراً إلى أن الدعم لمديرية التربية متوقف منذ تشكيل حكومة الإنقاذ العاملة في المناطق الخاضعة لـ«هيئة تحرير الشام».
ويتخذ تنظيم «النصرة» من «هيئة تحرير الشام» واجهة له، منذ إدراجه على قائمة التنظيمات الإرهابية.
وأشار حاج حسين إلى أن المنظمة لم توضح لـ«المديرية» والمعلمين سبب توقف الدعم، منوهاً أنهم يتواصلون معها لمحاولة إعادة الدعم، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدد استمرارية التعليم بالمحافظة الأمر الذي ينذر بـ«كارثة إنسانية» على الأطفال.
وأوضح، أن عدد المدارس الكلي بالمحافظة يصل إلى 1100 مدرسة بقي منها 850 فقط بعد سيطرة الجيش العربي السوري على منطقة خان شيخون جنوب إدلب.
ويبلغ عدد المدارس الكلي في محافظة بإدلب والواقعة تقع تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية 850 مدرسة، حرر منها الجيش العربي السوري خلال عمليته العسكرية هناك نحو 250 مدرسة.
وتواصل التنظيمات الإرهابية وبأوامر من النظام التركي منع الأهالي من الوصول إلى معبر أبو الضهور الإنساني للخروج من مناطق سيطرة الإرهابيين إلى مناطق سيطرة الدولة، وذلك بهدف المساومة عليهم سياسياً.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 17-09-2019

مؤشرات إلى إذعان أردوغان خلال القمة الثلاثية: أستانا المنصة الوحيدة للتسوية … بوتين وروحاني: الحفاظ على وحدة وسيادة سورية والقضاء على الإرهاب في إدلب

الثلاثاء, 17-09-2019

رأوا أن اتفاق «سوتشي» حول إدلب لا يزال قائماً … باحثون: قدرة تركيا على المناورة تقلصت مع إظهار سورية قدرتها على تطويق نقاطها

الثلاثاء, 17-09-2019

«النصرة» اعتدت على الأهالي بالرصاص لمنعهم من الوصول لمعبر أبو الضهور … الجيش يواصل الالتزام بوقف إطلاق النار.. ويرد على اعتداءات الإرهابيين

الثلاثاء, 17-09-2019

الاحتلالان الأميركي والتركي يجريان خامس تحليق مشترك في الشمال

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock