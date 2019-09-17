100 ألف ليرة غرامة على من يضع أعمدة أو حواجز لمواقف السيارات بشكل غير قانوني

كشف نائب محافظ دمشق أحمد نابلسي عن إقرار غرامة مقدارها 100 ألف ليرة سورية على كل من يقوم بوضع الأعمدة الحديدية أو السلاسل لحجز مواقف للسيارات بشكل غير قانوني في جميع أحياء مدينة دمشق.

وتركزت مداخلات الأعضاء خلال الجلسة الثالثة لمجلس محافظة دمشق التي عقدت برئاسة رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح وأعضاء المجلس ومعاون قائد الشرطة ومديري بعض الدوائر، حول تكثيف الدوريات على مدارس دمشق ولاسيما مدارس البنات، وتفعيل كوات شرطة المرور وإعادة تأهيل إشارات المرور ولاسيما دوار الوحدة ( جانب نادي الوحدة)، وتحصيل رسوم إشغال من المحلات للسيارات التي تحمل مولدة ومعالجة الازدحام الناجم عن وقوف السيارات على جانبي شارع البدوي باتجاه شارع الأمين، ومعالجة إشغالات البسطات خلف وأمام جامع زيد بن ثابت.

كما طالب الأعضاء بعودة سرافيس بيادر نادر للخط وإلزامها بالوصول إلى نهايته ومعالجة العرقلة الناجمة عن وقوف الفانات في ساحة شمدين وإزالة التعديات على الأرصفة من سيارات الزاهرة الجديدة وميدان أبو حبل وإزالة الإشغالات من مواقف الباصات التي تعيق وقوفها في مواقفها الرسمية ومنع وقوف السيارات العامة أمام حديقة الزاهرة.

وبيّن رئيس فرع مرور دمشق خالد الخطيب أن مرسوم العفو الصادر عن الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية شمل إعفاء السائقين من مخالفات النقاط بعد أن يتم دفع الغرامة المالية المترتبة، موضحاً أنه تم وضع دوريات عند المدارس مع بداية العام الدراسي ويتم التغاضي عن عمل الفانات للضرورة وتسهيل نقل المواطن، وبخصوص وقوف السيارات على جوانب الطريق أكد أن العمل جار على اتخاذ كل الإجراءات القانونية أصولاً بحق المخالف.

على حين بيّن رئيس قسم شرطة محافظة دمشق العميد موفق قصريني أن القسم هو جهة مؤازرة لدوائر المحافظة وأن جولات الدوريات مستمرة على الأسواق لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة منذ بداية العام /25273/ ضبطاً منها 9615 ضبط بلدية و3654 ضبط إشغالات محلات ومزاولة مهنة من دون رخصة وعدم تسجيل محل و109 مخالفات سيارات وحجز و856 ضبط مصادرة خضر وفواكه ومواد غذائية سلمت لمديرية دار الكرامة واللجنة الفرعية للإغاثة و466 ضبط مصادرة ملابس بالة و160 ضبط مخالفة بناء.

بدوره أكد مدير شركة النقل الداخلي سامر حداد السماح فقط لميكروباصات وسرافيس ريف دمشق التعاقد مع المدارس لنقل الطلاب.