انطلاق «إعادة إعمار سورية» بمشاركة 398 شركة من 31 دولة … سيف الدين لـ«الوطن»: مفاوضات مع المشاركين للاتفاق على مجالات التعاون … ياغي: المشاركة هذا العام 3 أضعاف العام الماضي

تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان تم افتتاح معرض «إعادة إعمار سورية» بدورته الخامسة مساء أمس وذلك في مدينة المعارض بدمشق بحضور رسمي وممثلين للفعاليات الاقتصادية ورجال أعمال ومهتمين ومعنيين في مجال بناء وإعادة الإعمار. وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون وزير الإسكان محمد سيف الدين أن المشاركات في المعرض كانت ٣١ دولة، عبر 398 شركة، مشيراً إلى أن سورية سوف تستفيد من تجارب هذه الدول والشركات وتعرض ما لديها، وذلك بهدف المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

ونوه بأن ما يميز الدورة الحالية للمعرض هي التقنيات الحديثة التي تم عرضها، والمشاركة الفعالة لبعض الدول بأجنحة واسعة، مثل إيران وروسيا.

ولفت إلى أنه سيتم إجراء مفاوضات مع الجهات المشاركة في المعرض والاتفاق على مجالات التعاون.

من جانبه بين مدير عام مؤسسة الباشق المنظمة للمعرض تامر ياغي لـ«الوطن» أن المشاركة جيدة هذا العام، مشيراً إلى وجود جناح دولي متكامل، في أكبر صالات معرض دمشق الدولي، لافتاً إلى أن المشاركة الإيرانية في المعرض هي الأضخم خارج إيران منذ عشرين عاماً، والوفد الإيراني المشارك يمثل 84 شركة من كبرى الشركات الإيرانية في الصناعة والتكنولوجيا والإلكترونيات.

ولفت إلى وجود مشاركات أوروبية جديدة من هنغاريا وسلوفاكيا، إضافة لعودة الإيطاليين والفرنسيين إلى المعرض، مشيراً إلى أن ما يميز هذه الدورة هي المشاركة الواسعة، إذ إنه رغم تشديد الحصار على سورية، فقد بلغت المشاركة هذا العام ثلاثة أضعاف المشاركة في العام الماضي.

وبين أن المشاركة الروسية كانت فردية في العام الماضي، أما اليوم فيوجد جناح كامل، لافتاً إلى أن المعرض يعطي فرصة للاطلاع على أحدث تكنولوجيا ومواد ومعدات إعادة الأعمار.

بدوره أكد رئيس الوفد الروسي المشارك في معرض إعادة الإعمار بدورته الخامسة إيفور مدفيف، أن الجانب الروسي يعير اهتماماً كبيراً لهذا المعرض، لأنه دليل واضح لبذل كل الجهود لإعادة الإعمار في سورية، وروسيا جاهزة لمشاركة فعالة في إعادة الإعمار، لافتاً إلى وجود عشر شركات روسية تشارك في المعرض، وهذه الشركات تمثل سبعة أقاليم روسية، في مجالات مختلفة كالنفط والثروات المعدنية والأدوات الكهربائية والمنتجات الكيماوية وغيرها من المنتجات.