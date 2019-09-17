الشعار من السويداء: لتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية وتجذير الانتماء الوطني

أكد نائب رئيس «الجبهة الوطنية التقدمية» اللواء محمد الشعار، ضرورة مكافحة ودحر الإرهاب من خلال العمل الجبهوي المثمر، مشيراً إلى أن دور أحزاب الجبهة هو تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية وتجذير الانتماء الوطني في نفوس أبناء المجتمع والالتفاف حول قيادة الرئيس بشار الأسد، وذلك خلال اجتماع موسع لفرع الجبهة في محافظة السويداء.

وأوضحت الجبهة في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، أن الاجتماع الموسع لفرعها في السويداء الذي ترأسه اللواء الشعار، يأتي في إطار تنفيذ خطة القيادة المركزية للجبهة بعقد اللقاءات مع قيادات فروع الجبهة في المحافظات، وحضره الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي صفوان قدسي والأمين العام للحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي فضل اللـه ناصر ورئيس فرع الجبهة في المحافظة فوزات شقير ورئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم.

وبحسب البيان تحدث اللواء الشعار في بداية الاجتماع مشيداً بالتضحيات التي قدمها أهالي محافظة السويداء إلى جانب التضحيات التي قدمها شعبنا في جميع المحافظات في مقاومة الفرنسيين وطردهم من سورية في الماضي، لافتاً إلى أننا «اليوم نقاوم الإرهاب من خلال الحرب التي تشن على سورية وشعبها وجيشها وقيادتها، التي حققت الإنجازات الكبيرة وفي مقدمتها الجبهة الوطنية التقدمية ودورها في الحياة السياسية في سورية منذ تأسيسها عام 1972 حتى اليوم».

وأشار اللواء الشعار إلى أن الجبهة كانت «نتاجاً فكرياً وإبداعياً للقائد المؤسس حافظ الأسد، ويتعزز دورها اليوم بقيادة سيادة الرئيس بشار الأسد رئيس الجبهة الوطنية التقدمية، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس الجمهورية».

وأكد الشعار على مكافحة ودحر الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال العمل الجبهوي المثمر، والعمل على تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية وتجذير الانتماء الوطني في نفوس أبناء المجتمع والالتفاف حول قيادة الرئيس بشار الأسد، معتبراً أن «هذا دور أحزاب الجبهة».

وشدد اللواء الشعار على «تعميق الثقافة الجبهوية والعمل على مواجهة مفرزات الحرب، من خلال المشاركة الفاعلة لكل أحزاب الجبهة ودعم عمل اللجان الجبهوية في المناطق والأحياء، وتكثيف الجهود لمواجهة الحصار الذي يمارس على شعبنا والتخفيف من آثاره.

كما أكد اللواء الشعار على الدور القومي الذي تقوم به سورية بالدفاع عن القضايا الوطنية والقومية، وأشار إلى أهمية تعزيز الثقافة التطوعية بين أبناء المجتمع وتجسيد حالة القيادة والقدوة لدى كل أعضاء أحزاب الجبهة والاهتمام بذوي الشهداء ومساعدة الجرحى.

وتضمنت مداخلات الحضور بحسب البيان التأكيد على حالة الانتماء الوطني والالتفاف حول قيادة الرئيس الأسد والوقوف خلف الجيش العربي السوري وتفعيل مؤسسات العمل الجبهوي، ودور اللجان الجبهوية في المناطق والأحياء.

وبعد اللقاء الموسع عقد اجتماع قيادة فرع الجبهة برئاسة اللواء الشعار، وتمت فيه دراسة الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع الموسع، والاستماع إلى كل الآراء والمقترحات ومناقشتها لوضع آليات لتنفيذها وفق خطط وبرامج لتعزيز دور الجبهة.