إزالة 10 أكشاك لتجارة المازوت والبنزين في السويداء تعرض لجنة إزالة المخالفات في مجلس السويداء لإطلاق النار

أزالت لجنة الإشغال في مجلس مدينة السويداء 10 أكشاك لبيع المازوت والبنزين في السويداء من غير الحاصلين على تراخيص نظامية لبيع المحروقات إلا أن القضية التي باتت شبه اعتيادية في المحافظة هو تعرض لجنة ضبط المخالفات وإزالتها في مجلس مدينة السويداء إلى إطلاق الرصاص من أصحاب شاغلي تلك الأكشاك وممانعتهم الامتثال لقرار اللجنة.

ووفقاً لما أثبت في ضبط الشرطة رقم 4977 تاريخ 8/9/2019 تعرضت اللجنة إلى إطلاق نار حي من بنادق حربية كادت تصيب أحد أعضاء اللجنة.

رئيس مجلس المدينة بشار الأشقر بيّن لـ«الوطن» قيام مجلس المدينة بحملة لإزالة الأكشاك المخالفة على ساحة المدينة ممن يقومون ببيع مادتي المازوت والبنزين في السوق السوداء، حيث قام أحد أصحاب تلك الأكشاك بإطلاق النار الحي الذي أدى إلى تدخل الشرطة وتنظيم الضبط القانوني بالحادثة مؤكداً أن الوضع الأمني وعدم الانضباط على ساحة المحافظة كان أحد الأسباب التي أدت إلى عرقلة إزالة الأكشاك المخالفة بشكل عام.

وأكد قيام المجلس بوضع خطة لإزالة الأكشاك كافة ولا سيما غير المرخص منها بعد أن باتت قضية انتشارها بمنزلة معضلة حقيقية في الشوارع والساحات وباتت تحتاج إلى قرار جريء لإزالتها لما خلفته من فوضى وازدحام وعرقلة حركة المارة والسير على حد سواء.

هذا والجدير بالذكر أن قضية انتشار الأكشاك في ساحات وشوارع المدينة باتت حديث الجميع والقضية الأهم التي يتم طرحها في اللقاءات والاجتماعات كافة بدءاً من اجتماعات غرفة وتجارة السويداء وصولاً إلى أطروحات مجلس المحافظة.

وفي جولة لـ«الوطن» على الأكشاك ضمن مدينة السويداء تبين وجود عائلات كثيرة تعتاش من تلك الأكشاك ويوازيها في الإطار ذاته وجود أكشاك لشخصيات متنفذة في المحافظة وما إن يتم السؤال عن طريقة وماهية عملها يأتي الرد والتهديد بالسلاح وتدخل تلك الجهات التي يستند إليها شاغلو تلك الأكشاك، ما يؤدي إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بالقضية وأولها اللجنة الأمنية في المحافظة باتخاذ قرار جريء لتنظيم تلك الأكشاك ونقلها إلى مكان واحد يضمن استمرار تأمين لقمة العيش لمن يعتاش منها وفي الوقت نفسه يضع حداً للمتنفذين على ساحة المحافظة من استغلال سلطتهم في استثمار تلك الأكشاك سواء المرخص منها أم غير المرخص.