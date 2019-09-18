أعضاء في مجلس محافظة دمشق حول «السورية للتجارة»: صدعت رؤوسنا وموادها أغلى من السوق!

اعتبر أعضاء في مجلس محافظة دمشق أن الأسعار في «المؤسسة السورية للتجارة» أغلى من السوق وذات نوعية رديئة، وقال عضو المجلس نصر صعب: «السورية للتجارة» صدعت رؤوسنا في الإعلام بالتشكيلة التي تقدمها للمستلزمات المدرسية، والواقع أن كل ما طرحته من قرطاسية وغيرها أغلى من السوق بكثير.

وتركزت مناقشات مجلس المحافظة في الجلسة الأخيرة من دورته الخامسة لهذا العام حول توفير مازوت التدفئة والغاز والخدمات الصحية، والمواد التموينية وضبط الأسعار.

وأشار العضو عبد الغني عثمان إلى الارتفاع غير المنطقي لأسعار أغلب المواد المطروحة في صالات «السورية للتجارة»، في حين اعتبر زميله سمير دكاك أن أسعارها أغلى من السوق وذات نوعية رديئة، ضارباً مثالاً صالة المهاجرين حيث يكتفي القائم بالعمل فيها على شراء سيارة خضرة يومياً ويبيعها لحسابه في الصالة من دون أن يوفر أي مواد أخرى.

وفي مداخلة له طالب دكاك بتشكيل لجنة للوقوف على واقع المؤسسة التي تبيع «صابونة لا تجلي وزيت لا يغلي»!